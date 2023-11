Sunvigo bietet Solarstromkunden für Restbedarf Börsenstrom

Das Startup Sunvigo erweitert sein Angebot zum Betrieb von PV-Anlagen auf den Dächern von Kunden. Den Restbedarf an Strom können diese nun zu Börsenpreisen sichern.

Das Energieunternehmen Sunvigo bietet Neukund:innen an, neben der Energie einer eigenen Photovoltaik-Anlage den restlichen Bedarf über Börsenstrom zu decken. Wie das Kölner Startup mitteilte, profitierten Eigenheimbesitzer:innen damit sowohl von selbst produziertem Solarstrom, als auch von günstigen Konditionen an der europäischen Strombörse EPEX. Das können sich im Winter lohnen, wenn viel Wind im Netz die Börsenpreise drückt. Anders als bei Tarifen mit fixen Strompreisen ist der Energiepreis bei Sunvigo Green Dynamic tagesaktuell.

Die Kombination aus eigener Solarenergie- und Strombörsenpreisen ermöglicht Sunvigos Angebot: Statt ihre PV-Anlage selber zu betreiben, schließen Kund:innen einen Solarstromvertrag direkt mit Sunvigo ab. Während Sunvigo die gesamte Planung, Installation, Finanzierung und den Betrieb der PV-Anlage übernehme, beziehen die Kund:innen Strom für 16 Cent pro Kilowattstunden von ihrem eigenen Dach. Dies sei ein Festpreis für 20 Jahre. Am Ende der Laufzeit geht die Anlage in das Eigentum über.

Steuerung über die App

Der steigende Anteil erneuerbarer Energien im deutschen Strommix wirkt sich direkt auf die Preise am Strommarkt aus. Aufgrund der tageszeitabhängigen, sehr hohen oder geringen Verfügbarkeit von Strom aus erneuerbaren Energien schwankt der Preis für grünen Strom täglich um bis zu 70 Prozent. Wenn wetterbedingt viel Wind- oder Solarenergie verfügbar ist, ist diese auch besonders günstig – teilweise liegt der Strompreis sogar unter null Cent. Mit einem intelligenten Management von Energie können Stromkund:innen viel Geld einsparen. Die Ersparnisse lassen sich mittels nachfragebasiertem Management weiter maximieren, denn in nachfragestarken Zeiten, wie den Morgenstunden, ist der Strom an der Strombörse besonders teuer, während er in der Nacht besonders niedrig ist.

Von diesen Preisschwankungen können Sunvigo-Kund:innen jetzt profitieren. Mit Sunvigo Green Dynamic verwalten Verbraucher:innen ihren Energieverbrauch selbständig und kosteneffizient. Am Vortag um 13 Uhr erhalten sie den Preisverlauf der Börsenpreise für den Folgetag. Anders als bei Tarifen mit fixen Strompreisen ist der Energiepreis bei Sunvigo Green Dynamic tagesaktuell. Nutzer:innen zahlen, was der Strompreis zum Zeitpunkt des Verbrauchs kostet, denn Sunvigo gibt die Preise der Strombörse direkt an seine Kund:innen weiter, plus Steuern und Abgaben.

Kund:innen könnten durch den Tarif und intelligente Planung ihres Stromverbrauchs bis zu 30 Prozent der Kosten gegenüber herkömmlichen Stromtarifen mit Festpreisen einsparen. Dabei garantiert Sunvigo, dass der Börsenpreis ohne Marge weiter gereicht wird. Nebenkosten für intelligente Messsysteme kommen ebenfalls nicht hinzu, denn diese gibt es für Sunvigo Kund:innen kostenlos.

17.11.2023 | Quelle: Sunvigo | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH