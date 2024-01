Mitnetz Gas startet Probebetrieb von Biogaseinspeiseanlage in Ballenstedt

Im sachsen-anhaltinischen Ballenstedt erprobt der Gasnetzbetreiber Mitnetz Gas eine Biogaseinspeiseanlage. Wenn alles reibungslos funktioniert, geht die Anlage in den Regelbetrieb.

Die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas mbH (Mitnetz Gas) nimmt eine Biogaseinspeiseanlage in Ballenstedt in den Probebetrieb. Die Testphase, bei der die Techniker:innen die Verdichter der Einspeiseanlage sowie alle Anlagenteile prüfen und justieren, dauert insgesamt 600 Stunden. Nach erfolgreichem Abschluss geht die Anlage in den Regelbetrieb und speist in das Hochdrucknetz von Mitnetz Gas ein. Die Firma Natur-Energie Ostharz GmbH & Co. KG ist Betreiberin der Biogasaufbereitungsanlage. Den Netzanschluss errichtete Mitnetz Gas ab November 2022.

Die neue Biogaseinspeiseanlage von Mitnetz Gas hat eine Einspeisekapazität von maximal 270 Normkubikmeter pro Stunde. Bezogen auf die Jahresarbeit entspricht diese Menge einem jährlichen Energieverbrauch von rund 1.100 Einfamilienhäusern. Für die Biogaseinspeiseanlage in Ballenstedt ist keine Biogaskonditionierungsanlage zur Beimischung von Flüssiggas mehr notwendig. Während bei früheren Anlagen der schwankende Brennwert des Biogases durch Beimischung von Flüssiggas ausgeglichen werden musste, ermittelt Mitnetz Gas den Brennwert jedes Ortsnetzes mit dem neuen Brennwertzuordnungssystem SmartSim rechnerisch.

Für den Biogasnetzanschluss investierte Mitnetz Gas rund 4,1 Millionen Euro. Der Verteilnetzbetreiber baute zudem eine Netzanschlussleitung von rund 330 Metern Länge, 100 Millimetern Durchmesser und mit einer Druckstufe von 16 bar. Im Zuge des Probebetriebes wird Mitnetz Gas in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Brand- und Rettungsamt auch Feuerwehrleute aus Ballenstedt und Umgebung in die Anlage einweisen.

Als Netzbetreiber ist Mitnetz Gas nicht für die Biogaserzeugung, sondern für die Einspeisung zuständig. Das in der Biogasanlage produzierte Rohbiogas durchläuft vor der Übergabe an die Biogaseinspeiseanlage einen vollautomatischen Reinigungsprozess, um Stoffe wie Schwefel und Kohlendioxid zu entziehen. Nach Mengenmessung und Feststellung der chemischen Zusammensetzung wird dem Biogas noch der charakteristische stechende Gasgeruch in Form eines Odorierungsmittels zudosiert. Verdichtet auf Netzbetriebsdruck, ist das Biogas nach einer letzten Kontrollmessung bereit für die Einspeisung. Die Abläufe in der Biogaseinspeiseanlage stehen unter Aufsicht der Eichbehörde.

Quelle: Mitnetz Gas | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH