Next Kraftwerke vermarktet 585 MW Solarstrom an Shell mit PPA

Next Energy verkauft Strom aus einem 600 MW starken Solarpark bei Leipzig an die Muttergesellschaft Shell. Das Unternehmen übernimmt auch die Direktvermarktung.

Next Kraftwerke vermarktet einen Großteil des generierten Stroms des Energieparks Witznitz südlich von Leipzig an die Muttergesellschaft Shell. Wie das Kölner Unternehmen mitteilte, handelt es sich bei der Anlage um einen Solarpark mit 585 Megawatt (MW) Leistung. Die Strombelieferung erfolgt über ein Power Purchase Agreement (PPA). Next Kraftwerke hat zudem die Bilanzkreisverantwortung und die Direktvermarktung des Stroms übernommen. Mit diesem PV-Zuwachs im Portfolio baue Next Kraftwerke seine Position als größter PV-Direktvermarkter in Deutschland aus.

Next Kraftwerke sei aktuell mit einem PV-Anteil von mehr als 6.000 MW der größte Direktvermarkter für PV-Strom in Deutschland und verfügt über langjährige Erfahrung insbesondere bei der Platzierung von Solarstrom auf dem Day-Ahead- und Intraday Markt.

Als Bilanzkreisverantwortlicher (BKV) ist Next Kraftwerke ferner für Abregelungs-, Dispatch- und Redispatch Maßnahmen zuständig. Auch stellt Next Kraftwerke ein enges Monitoring und eine kontinuierliche Steuerung des PV-Parks sicher, um unvorhergesehene Ereignisse schnell zu identifizieren und den PV-Park entsprechend steuern zu können.

Der Energiepark Witznitz produziert seit Ende 2023 Strom. “Die MoveOn Energy-Gruppe hat die Anlage, gemeinsam mit der Hansainvest Real Assets, ohne staatliche Zuwendung auf einem ehemaligen Braunkohleabbaugebiet entwickelt und errichtet. Dies zeigt einmal mehr, wie wettbewerbsfähig PV-Anlagen mittlerweile auf den Strommärkten sind und dass sich eine Investition lohnt“, sagt Hendrik Sämisch, CEO von Next Kraftwerke. Der Standort in Mitteldeutschland zählt mit seiner Gesamtleistung von über 600 MW zu den größten Solarparks Europas.

Quelle: Next Kraftwerke | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH