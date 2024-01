PNE verkauft PV-Parks in Italien an Investmentfonds

Die FP Lux Gruppe hat 12 PV-Projekte in Italien mit 114 MW für einen Fonds erworben. Die Solarkraftwerke werden von PNE bis zur Baureife entwickelt.

Die FP Lux Gruppe hat für einen Investmentsfonds PV-Parks in Italien vom deutschen Projektenentwickler PNE erworben. Das teilte der Investment-Berater re:cap global investors mit. Der Deal umfasst zwölf Photovoltaik-Projekte, die sich aktuell noch in der Entwicklungsphase befinden. Mit einer Gesamtleistung von 114 Megawattpeak werden die Parks nach Inbetriebnahme in der Lage sein, eine mittelgroße Stadt mit 75.000 Haushalten mit grünem Strom zu versorgen. Die zwölf Solarparks liegen über ganz Italien verteilt und gehen ab 2025 in Betrieb. Die Parks werden ferner in den FP Lux Energy Transition Fund überführt.

Verkäufer des Portfolios ist das Erneuerbare-Energien-Unternehmen PNE, das die Parks auch bis zur Baureife weiterentwickelt. Re:cap global investors legt gemeinsam mit FP Lux Investments den FP Lux Energy Transition Fund auf.

Thomas Seibel, Geschäftsführer von re:cap, kommentiert die Transaktion: „Italien ist ein prädestinierter Standort für Photovoltaik-Projekte. Mit dem Ankauf können unsere Investoren an diesem Standortvorteil partizipieren.“ Zu dem Partner, der PNE, ergänzt Seibel: „Wir bedanken uns sehr für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Mit der PNE konnten wir bereits mehrere Transaktionen tätigen.“

Fonds mit 1,3 Gigawatt Gesamtleistung

Der FP Lux Energy Transition Fund ist bereits der fünfte Fonds, den die FP Gruppe gemeinsam mit re:cap aufgelegt hat. Die Vorgängerfonds investierten 2 Mrd. EUR in Wind-, Solar und Batteriespeicherprojekte an 80 Standorten in Europa. Die von re:cap für die FP Lux Fonds erworbene und betreute Erzeugungsleistung (Wind onshore, Solar und Batteriespeicher) beträgt insgesamt über 1,3 Gigawatt. Der FP Lux Energy Transition Fund ist ein Teilfonds der FP Lux Plattform, einem Luxemburger alternativen Investmentfonds. Initiator und Vertriebsstelle der Plattform ist die FP Gruppe, die Verwaltungsgesellschaft ist BKN Capital S.A. Er ist nach der EU-Offenlegungsverordnung als Artikel-9-Fonds eingeordnet und gilt somit als Impact-Fonds. Zur Investorenbasis zählen unter anderem Versicherungen, Pensionskassen, Versorgungswerke und Sparkassen.

Quelle: Re:cap | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH