BAFA: Förderung für Wärmenetze wieder aufgenommen

Wegen der aktuellen Haushaltkrise hatte das BAFA seine Energieförderprogramme gestoppt. Ab sofort ist die Antragstellung für die Förderung von effizienten Wärmenetzen(BEW) und in den Programmen EBN, EBW und BAW wieder möglich. Das Programm Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft (EEW) startet wieder ab Mitte Februar.

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) hat mitgeteilt, dass nach der Einigung im Haushaltsausschuss des Bundestages zum Bundeshaushalt die Antragspause ab sofort beendet ist. Das bedeutet: Das BAFA setzt die Förderprogramme zur Energieberatung (EBN und EBW), die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW), das Aufbauprogramm Wärmepumpe (BAW) sowie die Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft (EEW) gemäß den Vorgaben der vorläufigen Haushaltsführung fort. Das heißt, dass die Bewilligung unter dem Vorbehalt verfügbarer Haushaltsmittel steht.

Für folgende Programme sind die Antragstellung und die Bewilligung ab sofort möglich:

Energieberatung für Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme (EBN)

Energieberatung für Wohngebäude (EBW)

Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW)

Aufbauprogramm Wärmepumpe (BAW)

Bei dem Förderprogramm BAW handelt es sich nicht um ein Förderprogramm für Wärmepumpen. Die BAW richtet sich ausschließlich an Unternehmen, die ihre Mitarbeiter zum Thema Heizungswärmepumpen weiterqualifizieren wollen.

Anträge für die Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft (EEW) können Unternehmen mit dem Inkrafttreten der novellierten Richtlinien, voraussichtlich ab dem 15. Februar 2024, wieder stellen. Hinsichtlich der übrigen Förderprogramme will das BAFA in Kürze auf seiner Webseite informieren.

Die Zuständigkeit für die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) unter die auch die Solarthermie-Förderung fällt, ist vom BAFA zur KfW gewandert. Hierin sollen für Hausbesitzer:innen ab Ende Februar wieder Anträge möglich sein.

Quelle: BAFA | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH