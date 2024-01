Die auf N-Typ-Solarzellen basierenden Photovoltaik-Module der G12R-Serie von Tongwei sind jetzt auch in Europa zu haben.

Der chinesische Photovoltaikhersteller Tongwei Solar hat sein neues Photovoltaik-Modul G12R in Frankfurt am Main erstmalig in Europa vorgestellt. Das Solarmodul enthält N-Typ-Solarzellen, die man innerhalb des Tongwei Konzerns herstellt.

Die neue Photovoltaik-Modulserie G12R-Serie basiert auf Siliziumwafern der Größe 2382 x 1134 mm. Laut Hersteller soll die G12R-Serie die Vorteile großer rechteckiger Wafer in Bezug auf Technologie und Effizienz ausnutzen. Das soll zu niedrigen Kosten führen und entsprechend hohe Renditen für die Betreiber:innen der Photovoltaik-Anlagen ermöglichen. Laut Tongwei Solar bietet die G12R-Serie eine Reduzierung der BOS-Kosten um 2,01 % und eine Verringerung der Stromgestehungskosten um 1,19 % gegenüber bisherigen Solarmodulen.

Li Yan, stellvertretende Geschäftsführerin für den PV-Modulvertrieb bei Tongwei Co., Ltd., erklärt, dass Tongwei Solar die N-Typ-Ära beleben will. Das Unternehmen will außerdem seine Tongwei-Zellen einem breiteren Markt in der europäischen Region zugänglich machen. Das Unternehmen decke durch seine Entwicklungsstrategie für den Solarmodul-Sektor, die Tongwei im Jahr 2022 festgelegt hat, gesamte PV-Industriekette ab. Zudem sei das Unternehmen in der Lage, sich bei Siliziummaterialien und der Zellproduktion an Marktveränderungen anzupassen. Mit der branchenweit ersten großformatigen Pilotproduktionslinie mit PECVD-Poly-Technologie, die im eigenen Haus entwickelt wurde, hätte man die durchschnittliche Effizienz der Solarzellen auf 26,2 % steigern können.

Tongwei beteiligt sich auch an der „700W+ Photovoltaic Open Innovation Ecological Alliance“, die für die Konstruktion und Herstellung von 700W+-Solarmodulen einen gemeinsamen Standard finden will.

Quelle: Tongwei Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH