Dieses Jahr zeichnet IEA SHC vorbildliche Projekte zur solaren Wärme- oder Kältebereitstellung in industriellen Prozessen aus. Nominierungen sind online möglich.

Alle zwei Jahre vergibt das Solar Heating an Cooling Programm der Internationalen Energieagentur (IEA SHC) ihren Solar Award. Bis zum 15. April nimmt die Jury nun auf einem Online-Formular Vorschläge entgegen. Chancen auf den Preis haben Einzelpersonen oder Institutionen, die mit ihrem Solarthermie-Projekt oder -Programm in den Jahren 2020 bis 2024 nachweisliche Effekte für den Klimaschutz erreicht oder zur Kostenreduktion der thermischen Solartechnik beigetragen haben. Dabei variiert IEA SHC bei ihrer Preisverleihung die Anwendungen für die solare Wärme- oder Kältebereitstellung. Waren es vor zwei Jahren Solarthermie-Projekte, die Kosten und Energieverbrauch im sozialen Wohnungsbau reduzierten, zeichnet die Organisation nun thermische Solarprojekte aus, die in einem oder mehreren industriellen Prozessen Kosten und Umweltauswirkungen verringern.

Die Nominierung kann von einem einzelnen Unternehmen, einem Unternehmenskonsortium, einer regionalen oder nationalen Einrichtung stammen. Auch Entwickler:innen, Konstrukteur:innen oder Bauherr:innen können Vorschläge einreichen. Ein Kriterium für auszeichnungswürdige Projekte oder Programme ist die Messbarkeit der Einsparung von konventioneller Energie und der Kosteneinsparungen sowie die CO 2 -Reduzierung. Zudem muss es sich um ein beispielhaftes Projekt handeln, das geeignet ist, die Nachahmung zu fördern.

Der Solar Award des IEA SHC wird während der Konferenz EuroSun 2024 im August in Zypern verliehen. Diese findet in Limassol vom 26. bis 30. August satt. Der Preisträger erhält neben dem Award auch eine kostenlose Konferenzanmeldung und ein Reisestipendium.

Weitere Informationen zum SHC Solar Award und das Anmeldeformular sind unter diesem Link zu finden.

Quelle: IEA SHC | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH