Holzenergie-Pakt für Bayern

Bayern will die Holzenergie stärker für die Wärmewende nutzen. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger stellt nun einen „Pakt Holzenergie Bayern“ vor.

Den Auftakt für den Holzenergie-Pakt machte Aiwanger zusammen mit Vertretern der Waldbesitzer und der Forstwirtschaft, der Holzenergiebranche, des Bauernverbands sowie der Kommunen. Bayern sei ein Waldland, begründet er den angestrebten Einsatz von mehr Holzenergie. Immer mehr Holz „steht in unseren Wäldern und muss genutzt werden, damit die Wälder stabil bleiben“, erklärt er. Würde das Holz im Wald verfaulen, gehe das CO 2 schließlich auch in die Atmosphäre, aber ohne dabei fossile Energieträger zu ersetzen. Daher sei die Waldbewirtschaftung mit Brennholznutzung „aktiver Umwelt- und Klimaschutz.“ Laut Aiwanger sei sie „sogar besser als die vielgelobte Wärmepumpe, wenn der Strom dafür aus Kohle und Frackinggas kommt.“ Dass der Strommix im Jahr 2023 bereits zu mehr als 50 Prozent aus erneuerbaren Energien stammte, bleibt in der Pressemitteilung außen vor.

Die Frage, wie viel Holz sich aus Bayerns Wäldern zusätzlich entnehmen lässt, ohne sie zu destabilisieren, beantwortet die Pressemitteilung nicht konkret. „Das Potenzial von Holz ist bei Weitem nicht ausgeschöpft“, heißt es allgemein. Niemand müsse fürchten, dass die Wälder in Deutschland durch die Nutzung verschwinden würden. Laut Aiwanger seien „nur bewirtschaftete Wälder stabile Wälder und damit verlässliche CO 2 -Speicher.“ Wie es dem Wald gelang, vor Erfindung der Forstwirtschaft fast ganz Europa zu bedecken, bleibt dabei offen.

Aussagekräftige Zahlen zum Potenzial der Holzenergie fehlen

Zudem diene „jeder Ster“ (Raummeter) Holz, der verbraucht werde dem Umweltschutz, und zwar entweder beim Heizen oder beim Einsatz für Bau und Wohnen. Darauf, wie viel des „nicht ausgeschöpften“ Potenzials für das Bauen eingesetzt werden soll und wie viel zum Heizen, geht die Pressemitteilung ebenfalls nicht ein. Die Biomassestrategie der Bundesregierung sieht für diese Anwendungen möglichst eine Kaskadennutzung vor: Holz solle möglichst stofflich genutzt werden und erst nach seinem Einsatz als Möbelstück oder Bauprodukt verbrannt. So soll die Wertschöpfung erhöht und das CO 2 länger gespeichert werden.

Immerhin beziffert die Pressemitteilung den aktuellen Anteil der erneuerbaren Energien an der Wärmeversorgung in Bayern mit 26 Prozent. Holz und feste Biomasse haben daran wiederum einen Anteil von 73 Prozent. Holzenergie könne in ländlichen Regionen mit hoher Holzverfügbarkeit und Handlungsbedarf beim Waldumbau“ eine große Rolle spielen.

Die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe beziffert das Bioenergiepotenzial von Energieholz aus dem Wald mit 210 PJ (58 TWh) für ganz Deutschland im Jahr 2050. Damit ist es deutlich geringer als das von Bioabfällen (1.005 PJ) und Energiepflanzen (458 PJ). Die Information, wie viel Energie Bayern zum Heizen benötigt, fehlt nicht nur in Aiwangers Pressemitteilung. Sie ist auch in den Energiedaten des zuständigen Ministeriums nicht esparat ausgewiesen, wohl aber der Energieverbrauch der „Haushalte und übrigen Vebraucher“ (657 PJ). Laut der grafischen Darstellung ist davon etwa ein Fünftel Strom.

Aiwanger sieht die Holzenergie dennoch als Wärmequelle für sämtliche Feuerungen, vom Wärmenetz über den dezentralen Heizkessel bis zum Kaminofen. Sie eigne sich auch für das Zusammenspiel mit Solarthermie oder Wärmepumpe, ergänzt er. Dementsprechend fördert Bayern Biomasseheizwerke und Wärmenetze mit dem Programm Biowärme Bayern, das auch in diesem Jahr weiterlaufen soll. Von Mai bis Dezember 2023 seien darin bereits 35 lokale Wärmeprojekte angestoßen worden.

