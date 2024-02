In Kyritz ist mit 220 Kilowatt Photovoltaikleistung eines der größten Mieterstromprojekte Brandenburgs entstanden. Umgesetzt hat es die Kyritzer Wohnungsbaugesellschaft gemeinsam mit Einhundert.

Die Kyritzer Wohnungsbaugesellschaft hat zusammen mit dem bundesweit tätigen Photovoltaik- und Mieterstromanbieter Einhundert Energie GmbH eines der größten Mieterstromprojekte Brandenburgs umgesetzt. Seit Anfang des Jahres erhalten Mieter:innen von 120 Wohnungen die Möglichkeit, günstigem Solarstrom zu beziehen. Es ist das erste Mieterstromprojekt in Kyritz. Bei den Gebäuden handelt es sich um drei Bestandsgebäude. Zusammen mit den Photovoltaik-Anlagen hat die Wohnungsbaugesellschaft die Gebäude und Außenbereiche komplett modern und neu gestaltet. Die PV-Anlagen haben insgesamt eine Leistung von 220 Kilowatt. Die Solarmodule wurden im zweiten Halbjahr 2023 installiert. Seit Anfang des Jahres 2024 profitieren die Bewohner der drei Gebäude von der Sonnenenergie.

„Die Zusammenarbeit mit Einhundert verlief reibungslos und zügig. Die ersten Mieterinnen und Mieter wie auch wir selbst profitieren seit Anfang des Jahres von günstigem Ökostrom vom Dach”, sagt Gabriele Schuster, Geschäftsführerin der Kyritzer Wohnungsbaugesellschaft. Ihr Unternehmen spart mit dem Projekt 105 Tonnen CO 2 in den Gebäuden ein. Das ist für die Kyritzer Wohnungsgesellschaft ein wichtiger Schritt in Richtung Dekarbonisierung des Gebäudebestands und Nachhaltigkeitsstrategie.

Günstiger Strompreis für Gebäude und Mieter

Der Solarstrompreis in Kyritz liegt bei einem Verbrauch von 2.000 kWh pro Jahr 26 Prozent unter dem Strompreis des örtlichen Grundversorgers. Somit profitiert die Kyritzer Wohnungsgesellschaft zum einen selbst von einem günstigen Tarif für den Allgemeinstrom ihrer Gebäude. Zum anderen kann sie über Einhundert ihren Mieter:innen exklusiv günstigen und sauberen Strom direkt vom eigenen Hausdach anbieten.

Mieter:innen, die sich für den Ökostrom von Einhundert entscheiden, können im Kundenportal die Verbrauchsdaten und Kosten tagesaktuell einsehen und haben so jederzeit den Überblick über ihren Verbrauch. Das bedeutet auch, dass die Kunden nur das bezahlen, was sie verbraucht haben. Abschlagslogik und Nachzahlungen entfallen. Möglich machen das intelligente Stromzähler (Smart Meter), die die Firma Einhundert installiert.

Mieterstromanbieter Einhundert bietet Dachpacht-Modell an

Die Kyritzer Wohnungsbaugesellschaft hat sich bei diesem Photovoltaik-Projekt für das Contracting-Modell des Mieterstromanbieters Einhundert entschieden. Das bedeutet für das Wohnungsunternehmen kaum Aufwand bei der Umsetzung und im Betrieb. Es stellt die Dächer zur Verfügung, Einhundert übernimmt die Finanzierung, die Installation auf dem Dach und im Keller sowie den Betrieb der PV-Anlagen. Dazu gehören auch der Verkauf des Solarstroms vom Dach an die Bewohnerinnen und Bewohner. Darunter fallen auch die Abrechnung der Stromverträge und alle energiewirtschaftlichen Prozesse wie Messstellenbetrieb und die Lieferung von Reststrom aus dem Netz. Das Wohnungsunternehmen muss nicht selbst als Stromlieferant auftreten und kann sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren.

