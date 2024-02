Solar-Parkplatz in Baden-Württemberg: 188 Stellplätze, 500 kW

Für das Unternehmen Winterhalter in Meckenbeuren baut Sopago ein Solar-Parkplatz-System mit einer Gesamtleistung von 500 kW.

Das Familienunternehmen Winterhalter stellt Spülmaschinen für Gastronomie und Großküchen her. Das Münchner Unternehmen baut auf dem Parkplatz von Winterhalter nun eine Solar-Anlage mit einer Spitzenleistung von 500 kW. Die Anlage überdacht 188 Stellplätze. Baustart war laut Sopago am gestrigen Montag. Die die PV-Carports sollen sowohl CO 2 -Emissionen als auch Kosten „erheblich“ reduzieren. Zahlen zum erwarteten Stromertrag fehlen allerdings.

In Baden-Würrtemberg gilt bereits seit 2022 für neue Parkplätze mit 35 und mehr Stellplätzen eine Solarpflicht. Bei bestehenden Parkplätzen gibt es einen Zuschuss für die Solaranlagen. Sopago kritisiert jedoch lange Genehmigungsdauern. Ohne diese könne man noch mehr Solar-Parkplatz-Projekte umsetzen, heißt es.

Quelle: Sopago | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH