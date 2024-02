Photon Energy Group: Verluste in 2023

Laut den vorläufigen Ergebnissen des Geschäftsjahres 2023 sank der Umsatz der Photon Energy Group um mehr als 45 %. Das Unternehmen verzeichnete einen Nettoverlust von 14,429 Millionen Euro.

Die Photon Energy Group hat seine ungeprüften Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2023 und für das gesamte Geschäftsjahr, das am 31. Dezember 2023 endete, bekannt gegeben. Im vierten Quartal 2023 verzeichnete das Unternehmen einen Umsatz von 14,914 Millionen Euro (-45,5 % im Jahresvergleich) und ein EBITDA-Ergebnis von 0,357 Millionen Euro (-75,5 % im Jahresvergleich). Im Gesamtjahr sanken die Umsatzerlöse um 21,8 % gegenüber dem Vorjahr auf 74,369 Millionen Euro und das EBITDA verringerte sich um 79,0 % gegenüber dem Vorjahr auf 5,107 Millionen Euro. Beide Ergebnisse liegen unter der Prognose für 2023, die davon ausging, Umsatzwerte in der Größenordnung von 75 bis 80 Millionen Euro und ein EBITDA in Höhe von 10 Millionen Euro zu erreichen.

Steigerung der Photovoltaik-Erzeugungsleistung

„Wir sind uns bewusst, dass die in diesem Bericht zum vierten Quartal 2023 veröffentlichten Ergebnisse nicht unseren Wünschen und Versprechen zu Beginn des Jahres 2023 entsprechen“, sagt Georg Hotar, CEO der Photon Energy Group. In einem Jahr einer turbulenten makroökonomischen Lage, eines Hochzinsumfelds und sinkender Energiepreise hätte das Unternehmen auch Verzögerungen bei der Inbetriebnahme neuer Kraftwerke in Rumänien, geringere Produktionserträge und einen harten Wettbewerb im Vertriebssegment für PV-Komponenten erlebt. Auch die Integration des polnischen Unternehmens Lerta in die Konzernstrukturen hätte sich als anspruchsvolle Aufgabe erwiesen. Trotz all dieser Widrigkeiten sei es gelungen, mit insgesamt 35,4 MW, die innerhalb eines Jahres in Betrieb genommen wurden, die größte Steigerung der Erzeugungsleistung in der Geschichte der Photon Energy Group zu erreichen.

„Die EBITDA-Prognose von 10 Millionen Euro war abhängig vom Abschluss der Verhandlungen über den Verkauf polnischer Photovoltaikprojekte.“, so Hotar. „Am 25. Januar gaben wir schließlich den Verkauf der Projektrechte für eine geplante installierte Kapazität von 2,3 MW in der Gemeinde Złoczew an die INWE-Gruppe bekannt.“ Derzeit führen Photon Energy und INWE laut Hotar fortgeschrittene Verhandlungen über eine umfassende Zusammenarbeit bei der Weiterentwicklung und den Verkauf eines Portfolios kleiner und mittlerer Projekte in Polen mit einer Gesamtkapazität von bis zu 11,5 MW AC an INWE.

Finanzergebnisse der Photon Energy Group im Jahr 2023

Im Jahr 2023 verzeichnete das Unternehmen einen konsolidierten Umsatz von 74,369 Millionen Euro (-21,8 % im Jahresvergleich) im Vergleich zu 95,136 Millionen Euro im Vorjahr.

Die Einnahmen aus der Stromerzeugung beliefen sich auf 21,407 Millionen Euro, was einen Rückgang von 39,3 % gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Dabei ist dieses laut Unternehhmen hauptsächlich auf niedrigere realisierte Strompreise und ungünstige Wetterbedingungen zurückzuführen.

Das ungeprüfte konsolidierte EBITDA für 2023 sank auf 5,107 Millionen Euro im Vergleich zu 24,309 Millionen Euro im Jahr 2022. Somit kam es zu einem Rückgang von 79,0 % gegenüber dem Vorjahr. Außerdem sank das EBIT von 16.985 Millionen Euro im Jahr 2022 auf -6.581 Millionen Euro im Berichtszeitraum.

Auf der Nettoergebnisebene verzeichnete der Konzern im Jahr 2023 einen Verlust von 14,429 Millionen Euro im Vergleich zu einem Gewinn von 6,262 Millionen Euro im Vorjahr. Neben dem Umsatzrückgang und der Verschlechterung der Rentabilität wurde dies durch höhere Finanzkosten beeinflusst, die sich aus der gestiegenen Bankfinanzierung im Zusammenhang mit den firmeneigenen Produktionsanlagen der Gruppe und dem erhöhten Volumen an vom Unternehmen ausgegebenen Green Bonds 2021/2027 ergaben.

Ende Dezember 2024 verfügte das Unternehmen über 5,838 Millionen Euro an liquiden Mitteln. Zudem genehmigte die EBRD am 24. Januar 2024 die Gewährung einer Finanzierung der Photon Energy Group in Höhe von bis zu 15 Millionen Euro.

Quelle: Photon Energy Group | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH