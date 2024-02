Umfrage: Hohe Akzeptanz für Windenergie in der Bevölkerung

Die Fachagentur für Windenergie hat ihre jährliche Akzeptanzumfrage veröffentlicht. Knapp die Hälfte der Bevölkerung hält die Windenergienutzung für sehr wichtig.

Eine repräsentative Umfrage im Auftrag der Fachagentur Windenergie an Land (FA Wind) zeigt, dass die Akzeptanz der Windenergie in der Bevölkerung sehr hoch ist. Dabei bewerten 81 Prozent die Nutzung und den Ausbau von Windenergie an Land als wichtig oder sehr wichtig. „Seit Beginn der Umfragereihe im Jahr 2015 bewegt sich die Akzeptanz der Windenergie an Land auf einem beeindruckend hohem Niveau“, so Peter Ahmels, Vorstandsvorsitzender der FA Wind. „Den Menschen ist bewusst, dass Windenergie ein wesentlicher Faktor für die wirtschaftliche Entwicklung, die Versorgungssicherheit und für den Klimaschutz ist.“

Akzeptanz für Windenergie in Stadt und Land ähnlich hoch

Erstmalig wurden von der FA Wind die Meinungsbilder von Befragten in Städten und auf dem Land verglichen. Dabei zeigt die Gegenüberstellung: Die Unterschiede sind wesentlich geringer als dies oft angenommen wird. Zwar äußern die Menschen in ländlichen Räumen deutlich häufiger, dass sie zumindest große Bedenken hätten, falls man erstmalig Windenergieanlagen in ihrem direkten Wohnumfeld errichten würde (39 Prozent, in Städten 27 Prozent). Gleichzeitig zeigt die Befragung aber auch, dass eine deutliche Mehrheit der Menschen auf dem Land mit den jeweils vor Ort installierten Windenergieanlagen einverstanden ist (82 Prozent). In Städten sind dies 78 Prozent.

Die Ergebnisse der Befragung zeigen auch: Die Stimmung gegenüber Windenergie in der eigenen Gemeinde ist viel besser, als die Menschen annehmen. Dabei schätzen die Befragten den Anteil ihrer Gemeindemitglieder, der deutliche Bedenken gegenüber der Windenergie hat, mit 43 Prozent doppelt so hoch ein wie er tatsächlich ist (17 Prozent).

Glaubwürdigkeit von Informationsquellen hat zugenommen

Die Glaubwürdigkeit unterschiedlicher Informationsquellen zu Themen der Windenergienutzung hat, verglichen mit den Ergebnissen aus dem Jahr 2019, im Mittel leicht zugenommen. Die Mehrheit der Befragten, die gegen Windenergieanlagen in ihrem Wohnumfeld demonstrieren würden, akzeptiert lediglich Bürgerinitiativen gegen Windenergie als glaubwürdige Informationsquellen zu Windthemen. Anderen Organisationen – neben Projektentwicklern auch staatliche Behörden – sprechen diese Befragten die Glaubwürdigkeit überwiegend ab. Bei Befragten, die für die Energiewende demonstrieren würden, fallen die Ergebnisse gegenteilig aus. Hier nimmt ein Großteil der Befragten Wissenschaftseinrichtungen, Energieagenturen, Zeitungen und staatlichen Behörden als glaubwürdige Informationsquellen wahr.

Die FA Wind hat die Ergebnisse der Bevölkerungsumfrage in einer eigenen 15-seitigen Analyse dargestellt. Zudem enthält die Analyse Umfrageergebnisse zur Bewertung von Öffentlichkeitsbeteiligung oder zur Demonstrationsbereitschaft der Befragten in Bezug auf die Windenergienutzung. Die Studie zur Akzeptanz für Windenergie der FA Wind ist unter diesem Link zu finden.

Quelle: FA Wind | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH