IB Vogt: Beteiligung in Irland baut 200 MW Photovoltaik

Der PV-Projektentwickler IB Vogt realisiert über ein Jointventure in Irland zwei große Vorhaben. Sie erreichen zusammen eine Leistung von mehr als 200 MW.

Die irische Highfield Solar, ein Jointventure unter Beteiligung der Berliner IB Vogt, realisiert in Irland mehr als 200 Megawatt (MW) an neuer Photovoltaik. Wie IB Vogt mitteilte, hätten die Beteiligten die Finanzierung von 65 Millionen Euro für das 95 MW-Projekt Gaskinstown gesichert. Kreditgeber ist die niederländische Rabobank, die bereits im Dezember ein zweites PV-Vorhaben in Irland finanziert hat. Dabei geht es um das von Highfield Solar entwickelte Rathnaskilloge mit einer Spitzenleistung von 106 MW.

The Gaskinstown Projekt war ferner erfolgreich bei der irischen Ausschreibung (RESS 2) 2022 gewesen. The RESS Ausschreibungen seien dafür vorgesehen, dass irische Ziel einer Quote von 80 Prozent erneuerbarer Energien bis 2030 zu erreichen. Dabei profitieren auch lokale Stakeholder. Denn Gemeinden, Clubs und lokale Gemeinschaften erhalten rund 150.000 Euro pro Jahr während der 15jährigen RESS-Laufzeit.

Das Vorhaben wird sich auf einer Fläche von rund 81 Hektar in der Nähe der Ortschaft Duleek im County Meath, erstrecken. Zum Einsatz kommen leistungsstarke bifaziale Module. Die Arbeiten seien bereits angelaufen. Mit dem Abschluss sei im September 2024 zu rechnen.

Beide PV-Projekte zählen laut IB Vogt, einem internationalen PV-Entwickler, zu den größten Solarparks in Irland. Zuletzt hatte das Unternehmen über den Verkauf eines PV-Parks in Brandenburg berichtet.

Quelle: IB Vogt | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH