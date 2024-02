SMA erwartet gebremstes Wachstum 2024 – Auftragseingang sinkt

2023 legten bei SMA Umsatz und Gewinn kräftig zu. Für 2024 erwartet der Vorstand nur noch verhaltenes Wachstum. Zugleich entspannen sich aber Lieferengpässe.

Der Wechselrichterspezialist SMA Technology AG hat anlässlich der Vorlage vorläufiger Geschäftszahlen 2023 seine Erwartungen für 2024 vorgestellt. Demnach ist mit gebremstem Umsatzwachstum verglichen mit 2023 zu rechnen. Da die Ewartungen über vielen Prognosen liegen, reagierte die Aktie des Unternehmens zum Vormittag mit deutlichen Aufschlägen. Grund ist auch, dass SMA eine Normalisierung der Lieferketten sieht.

Für 2023 berichtet SMA von einem Umsatzwachstum von knapp 80 Prozent auf 1,9 Milliarden (Mrd.) Euro. Dabei verbesserte sich das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) auf 311 (Vorjahr: 70) Millionen Euro. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg auf 270 (32) Mio. Euro. Das entspricht einer EBIT-Marge von 14,2 (3) %. Unter dem Strich erzielte SMA einen Gewinn von 226 (56) Mio. Euro. Die verkaufte Wechselrichter-Leistung im Gesamtjahr 2023 lag bei 20,5 GW (2022: 12,2 GW).

Insbesondere im vierten Quartal sei der Auftragseingang gesunken. Er lag zudem mit 1,7 (2,1) Mrd Euro zum 31. Dezember 2023 unterhalb des Auftragsbestands zum Ende des Vorjahres. Davon entfielen 1,3 (1,7) Mrd. Euro auf das Produktgeschäft.

Das Segment Home Solutions erhöhte seinen Umsatz auf 580 (335) Mio. Euro mit einem EBIT von 148 (54) Mio. Euro. Bei Commercial & Industrial Solutions stieg der Umsatz auf 479 (290) Mio. Euro bei einem EBIT von 23 (minus 26) Mio. Euro. Das Segment Large Scale & Project Solutions steigerte den Umsatz auf 845 (441) Mio. Euro und erzielte ein EBIT von 104 (minus 14) Mio. Euro.

„Large Scale“ wächst 2024 – Rückgang bei „Home Solutions“

„Für das Geschäftsjahr 2024 sind wir optimistisch“, sagt Finanzvorstand Barbara Gregor. „Insbesondere im Segment Large Scale & Project Solutions erwarten wir infolge des hohen Auftragsbestands und der anhaltenden Auftragseingänge weiteres Umsatz- und Ergebniswachstum. In den Segmenten Home Solutions und Commercial & Industrial Solutions sehen wir einen Anstieg der Auftragseingänge nicht vor dem zweiten Quartal. Aufgrund dieser saisonalen Entwicklung und infolge unserer verstärkten Zukunftsinvestitionen in neue Produkte und Lösungen erwarten wir daher im Segment Home Solutions einen Umsatz- und Ergebnisrückgang gegenüber 2023. Im Segment Commercial & Industrial Solutions planen wir hingegen ein weiteres leichtes Umsatzwachstum mit einer Ergebnisentwicklung in etwa auf dem Niveau des Vorjahres“.

Vor diesem Hintergrund erwartet der Vorstand für die SMA Gruppe im laufenden Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 1,95 bis 2,22 Mrd. Euro und ein Ebitda von 220 Mio. Euro bis 290 Mio. Euro. Darin sind ein 19 Mio. Euro positiver Einmaleffekt aus dem Verkauf der Anteile an der elexon GmbH enthalten.

Quelle: SMA | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH