SMA verkauft Anteile von Elexon an Varo

SMA trennt sich von seiner Beteiligung am Ladeinfrastruktur-Spezialisten Elexon. Käuferin ist die Varo Energy.

Der PV-Wechselrichterspezalist SMA Solar Technology AG (SMA) hat seine Anteile an der Elexon GmbH verkauft. Wie SMA mitteilte, handelt es sich bei der Käuferin um die Varo Energy Marketing AG. Elexon ist ein Anbieter von Ladeinfrastruktur. SMA hatte sich bei der Gründung der Gesellschaft 2019 an dem Joint Venture beteiligt. Weitere Partner waren die AixControl GmbH und aixACCT charging solutions GmbH. Der SMA-Anteil betrug 42 Prozent. Über den Kaufpreis haben die beteiligten Parteien Stillschweigen vereinbart. Da SMA aber von einem erfolgreichen Verkauf spricht, dürfte das Unternehmen einen Buchgewinn erzielt haben.

Als Systemintegrator für Ladeinfrastruktur hat die elexon GmbH in den vergangenen fünf Jahren an mehr als 900 Standorten rund 24.000 Ladepunkte für E-Ladeparks für Industrie-Fahrzeugflotten in Deutschland und Europa installiert. Der Verkauf der Anteile sei Teil der Umsetzung der Wachstumsstrategie und eröffne SMA die Möglichkeit, sich konsequent zum System- und Lösungsanbieter weiterzuentwickeln, so das Unternehmen abschließend.

Quelle: SMA | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH