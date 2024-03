Plan-B Net Zero Energy bietet dynamischen Stromtarif an

Der neue Stromanbieter Plan-B Net Zero Energy hat Verträge mit den vier großen Übertragungsnetzbetreibern abgeschlossen und kann nun Kund:innen in ganz Deutschland mit einem dynamischen Tarif beliefern. Ein Photovoltaik-Reststromtarif soll kostenlose 500 kWh Strom pro Jahr enthalten.

Plan-B Net Zero Energy (PBNZ Energy), deutsche Tochter des Schweizer Greentech-Unternehmen Plan-B Net Zero (PBNZ) hat Verträge mit den vier großen Übertragungsnetzbetreibern TransnetBW, Amprion, Tennet TSO und 50Hertz Transmission und allen regionalen Netzbetreibern abgeschlossen. Damit sei PBNZ Energy in der Lage, Kunden in ganz Deutschland zu beliefern. „Wir sind stolz, unseren eigenen Bilanzkreis zu bewirtschaften“, sagt PBNZ-Gründer Bradley Mundt.

Die Tarife von Plan-B Net Zero Energy sind bereits in verschiedenen Vergleichsportalen gelistet. Bis Mitte April läuft die Test- und Einführungsphase, in der die Tarife vorrangig Mitgliedern der eigenen Community, nämlich Family and Friends, offenstehen. Ab Mitte April 2024 werde der dynamische Tarif Plan-B Net Zero Dynamic eingeführt, bei dem Kunden den tatsächlichen Börsenstrompreis bezahlen. Das Angebot steht sowohl Kunden mit intelligenter Messtechnik (Smart Meter) als auch Kunden mit klassischem Drehstromzähler offen.

Zugleich hat PBNZ Energy nach Angaben eines Firmensprechers einen speziellen Photovoltaik-Reststrom-Tarif eingeführt. Dieser Tarif steht Kund:innen offen, die eine Photovoltaik-Anlage der Schwestergesellschaft Plan-B Net Zero Photovoltaik Systems (PVS) erwerben. Dabei sei das Ziel von PBNZ, diese Kund:innen zu motivieren, möglichst wenig Strom aus dem Netz zu beziehen und stattdessen den eigenerzeugten Strom aus der Photovoltaik-Anlage bewusst zu nutzen. Um dieses Ziel zu unterstützen, will PBNZ Energy den PVS-Kund:innen die ersten 500 kWh Reststrom pro Jahr kostenlos liefern. Das Angebot soll sich über 20 Jahre erstrecken und damit insgesamt 10.000 kWh entsprechen. Somit hätten sparsame Kund:innen die Möglichkeit, ihre Stromkosten auf 0 Euro zu senken.

Quelle: PBNZ Energy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH