Machbarkeitsstudie für klimaneutrale Wärme in Herzogenrath

Iqony und der Regionalversorger Enwor erarbeiten gemeinsam ein Konzept für die Wärmewende in der nordrhein-westfälischen Kommune Herzogenrath.

Die Iqony Energies GmbH, eine in Saarbrücken ansässige Tochtergesellschaft des Essener Energieunternehmens Iqony, und die Enwor ⎼ Energie & Wasser vor Ort GmbH als Regionalversorger in Herzogenrath erarbeiten gemeinsam eine Machbarkeitsstudie. Diese soll die Chancen und Herausforderungen für eine klimaneutrale Wärmeversorgung der Kommune Herzogenrath aus der Städteregion Aachen aufzeigen.

Bei der Konzepterstellung geht es unter anderem um den Ausbau und die Umstellung eines bestehenden Fernwärmenetzes auf erneuerbare Energie und Abwärmenutzung. Dabei betrachten die Partner auch den Gebäudebestand, analysieren die Sanierungsentwicklung vor Ort und kalkulieren gewerbliche Wärmebedarfe, um ein möglichst genaues Bild von den zukünftigen Bedarfen für eine klimaneutrale Wärmeversorgung vor Ort in Herzogenrath zu haben. „Als einer der größten deutschen Fernwärmebetreiber und Dienstleister rund um erneuerbare Energien verfügt Iqony über umfassendes Know-how, um Kommunen und Stadtwerke auf ihrem Weg hin zu einer erfolgreichen Wärmewende vor Ort zu unterstützen“, sagt Andreas Loh, Geschäftsführer Iqony Energies.

Konzept für klimaneutrale Wärmeversorgung in Herzogenrath folgt BEW-Standards

Die nun entstehende Studie soll gemäß den Kriterien des Bundesförderprogramms für effiziente Wärmenetze (BEW) entstehen, sodass bei einer künftigen Umsetzung des Konzepts entsprechende Optionen für eine anteilige Bundesförderung sichergestellt sind. Ferner ist ein zentraler Aspekt der gemeinsamen Konzeptstudie die Erfassung der gegenwärtigen und zukünftigen Potenziale von erneuerbaren Energien und industrieller Abwärme in Herzogenrath. „Wir haben den Anspruch, die Energie- und Wärmewende für die Bürgerinnen und Bürger in Herzogenrath erfolgreich zu gestalten. Damit dies gelingt, haben wir uns zur Unterstützung mit Iqony einen erfahrenen Partner gesucht, von dessen langjähriger Erfahrung wir profitieren werden“, sagt Stephan Nahrath, technischer Geschäftsführer von Enwor.

Ergebnisse Ende 2024 erwartet

Der Start der gemeinsamen Konzepterstellung erfolgt unmittelbar. Dabei erhalten die Partner Unterstützung durch BET, das Büro für Energiewirtschaft und technische Planung mit Hauptsitz in Aachen. Ziel ist es, dass bis Ende dieses Jahres fundierte Ergebnisse vorliegen, die dann die Grundlage der weiteren kommunalen Wärmeplanung in Herzogenrath bilden. Ferner streben beide Partner nach dem Abschluss der Konzeptstudie eine weitere, langfristige Zusammenarbeit an. Diese soll die Umsetzung der konkreten Maßnahmen im Blick haben, die sich aus den Ergebnissen der derzeit gemeinsam erarbeiteten Konzeptstudie ableiten sollen.

Quelle: Iqony | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH