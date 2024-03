Photovoltaik-Großhandel: Baywa re Solar Trade übertrifft 2023 die 10-GW-Marke

Trotz schwieriger Marktbedingungen im Jahr 2023 konnte der PV-Großhändler Baywa re Solar Trade die Absatzmengen in allen wichtigen Kategorien steigern.

Der Photovoltaik-Großhändler Baywa re Solar Trade hat eigenen Angaben zufolge im vergangenen Jahr mehr als 10 GW an PV-Modulen und Wechselrichtern verkauft und seine globale Präsenz weiter ausgebaut. Trotz schwieriger Marktbedingungen konnte der Großhändler die Absatzmengen in allen wichtigen Kategorien steigern. Diese umfassen nicht nur Solarmodule und Wechselrichter, sondern auch Speichersysteme, Wallboxen und Montagesysteme, insbesondere die der Tochterfirma Novotegra.

In einem Marktumfeld, das laut Unternehmen von hohen Zinsen, erheblichen Lagerbeständen und vor allem einem Überangebot an PV-Modulen, und daraus resultierenden stark fallenden Solarmodulpreisen geprägt war, baute der Großhändler sein globales Netzwerk weiter aus und überschritt erstmals in seiner Geschichte die 10-GW-Marke.

Baywa re Solar Trade investiert in neue Märkte

Einen Schwerpunkt legte Baywa re Solar Trade 2023 auf die Erschließung neuer Märkte. Mit Markteintritten in Griechenland und Lettland und dem Ausbau der Aktivitäten in Europa, konnte das Unternehmen das internationale Wachstum weiter vorantreiben. Aber auch in Südamerika konnte der Solargroßhändler durch die Erschließung der Märkte in Brasilien und Kolumbien seine Position weiter stärken. Darüber hinaus erweiterte das Unternehmen Lagerkapazitäten und eröffnete neue Vertriebsbüros in Rumänien, Bulgarien, der Slowakei, Estland und Litauen.

Auch im Jahr 2024 bleibt nach Ansicht des PV-Großhändlers das komplexe Marktumfeld, in dem Konsolidierung und Effizienz im Vordergrund stehen, weiter bestehen. Die Stabilisierung der Photovoltaik-Modulpreise und die steigende Nachfrage nach grünem Strom böten jedoch gute Chancen für den Solarmarkt. Zudem gewännen Elektromobilität und Speicherprodukte sowie die damit verbundene Nachfrage nach Lösungen für den Eigenverbrauch insbesondere im gewerblichen Bereich an Bedeutung.

Digitalisierung im Fokus

Baywa re Solar Trade will den Kund:innen digitale Services bieten, zum Beispiel vollständige Systemkonfigurationen mittels des Solar Trade Planungstools Solar-Planit. Datenanalysen entlang der gesamten Customer Journey sollen Kundenservice und Logistik verbessern. Darüber hinaus soll die neu implementierte S&OP-Software (Sales and Operation Planning) optimierte Forecasts ermöglichen. „In diesem Jahr wollen wir unser digitales Potenzial, insbesondere im E-Commerce, weiter ausschöpfen, um dort an unsere Umsatzsteigerung von über 53 % im vergangenen Jahr anzuknüpfen“, sagt Frank Jessel, CEO von Baywa re Solar Trade.

