Baywa re Solar Trade stellt Management neu auf

Alexander Schütt ist seit dem 1. Juni Regional Director Solar Trade EMEA. Friedhelm Enslin und Michael Harre werden beide Geschäftsführer der Baywa re Solar Energy Systems GmbH.

Baywa re Solar Trade hat einen Wechsel im Management vorgenommen. Die Neubesetzungen sollen das Solarhandelsgeschäft weiter stärken und bekräftigen das Engagement von Solar Trade für den Ausbau der erneuerbaren Energien und das Erreichen der Klimaziele. Alexander Schütt ist bereits seit 15 Jahren bei Baywa re Solar Trade tätig, davon 10 Jahre als Geschäftsführer der deutschen Tochtergesellschaft Baywa re Solar Energy Systems GmbH. Unter seiner Leitung wurden die Vertriebsbüros in Polen und Österreich zu eigenständigen Gesellschaften. Darüber hinaus hat er den Start der Novotegra GmbH als unabhängigen Montagesystemhersteller erfolgreich begleitet. Er zeichnete außerdem für die Akquisition des PV-Großhändlers ProElektro in Lettland und die Eröffnung einer griechischen Tochtergesellschaft verantwortlich.

Während seiner Zeit als Geschäftsführer von Baywa re Solar Energy Systems konnte das Unternehmen die Einnahmen versechsfachen. Die Zahl der Mitarbeiter stieg fast auf das Vierfache an und die Zahl der verkauften Module in MW wurde um ein Vielfaches gesteigert. „Alexander hat eine herausragende Erfolgsbilanz und immer ein gutes Gespür für Expansionsmöglichkeiten“, sagt Frank Jessel, Global Director Solar Trade. „Darüber hinaus ist er eine großartige Führungspersönlichkeit und Motor unserer Unternehmenskultur, und daher einfach die beste Besetzung für diese neue Position.“

Friedhelm Enslin und Michael Harre folgen Alexander Schütt bei Baywa re Solar Energy Systems nach

Die Baywa re Solar Energy Systems GmbH leiten ab jetzt Friedhelm Enslin und Michael Harre, die zusammen über mehr als 40 Jahre Branchenerfahrung verfügen. Friedhelm Enslin begann seine Karriere im Bereich der erneuerbaren Energien im Jahr 1999 bei der Solarstrom AG. Das Unternehmen hat man aus der Solarfabrik in Freiburg ausgegründet mit dem Ziel, PV-Aufdachanlagen zu bauen. Friedhelm Enslin war an der Installation von insgesamt 4 MW an PV-Anlagen innerhalb von nur drei Jahren beteiligt – ein für die damalige Zeit beachtliches Volumen.

Später war er für die GIZ in der Karibik tätig, bevor er zur MHH Solartechnik nach Deutschland zurückkehrte, die später Teil der Baywa re Familie wurde. Zunächst arbeitete er als Sales Manager und wurde dann 2015 zum Vertriebsleiter ernannt.

Michael Harre war vor seiner Tätigkeit bei Baywa re Solar Trade in den Bereichen Vertrieb und Marketing bei LG Electronics, Schott Solar AG und Schott AG tätig. Ende der 1990er Jahre war er beim Glashersteller Schott AG für den Aufbau neuer Geschäftsfelder verantwortlich. Er erkannte das große Potenzial der Photovoltaik als interessanten Wachstumsbereich und baute das Solargeschäft von Schott erfolgreich auf, wo er mehr als acht Jahre als Chief Sales Officer tätig war. Im Jahr 2011 wechselte er als Vice President zur EU Solar Business Group von LG Electronics und 2021 schließlich zu Baywa re als Geschäftsführer der Novotegra GmbH.

Lange wird die neue Geschäftsführung voraussichtlich nicht mehr unter dem Dach der Baywa re wirken, denn das Unternehmen hatte im März angekündigt, die Solarhandelssparte zu verkaufen.

1.6.2023 | Quelle: Baywa re | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH