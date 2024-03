Photovoltaik-Leistungsoptimierer von BRC Solar mit Sofar-Wechselrichtern einsetzbar

Die Photovoltaik-Leistungsoptimierer von BRC Solar sind mit den Wechselrichtern von Sofar Solar kompatibel. Das haben die beiden Unternehmen nun bekanntgegeben.

Die BRC Solar GmbH, ein deutsches Unternehmen, das Photovoltaik-Leistungsoptimierer herstellt, und der PV-Wechselrichterhersteller Sofar Solar GmbH haben die Kompatibilität ihrer Produkte bestätigt. Dazu haben die Unternehmen den Power Optimizer M500/14 von BRC Solar im Zusammenspiel mit den Wechselrichtern von Sofar getestet. Demnach können die Produkte miteinander interagieren, um die Leistung von Photovoltaik-Anlagen zu maximieren. Dabei bleibt die Garantie beider Produkte auch bei kombinierter Nutzung bestehen.

Dächer, die durch Verschattung, unterschiedliche Ausrichtungen oder Dachneigungen gekennzeichnet waren, stellten in der Vergangenheit eine Herausforderung für das effektive Verbauen von Solarmodulen dar. In Photovoltaik-Anlagen verursacht die Reihenschaltung der PV-Module ein Problem, da die reduzierte Leistung eines Solarmoduls, das weniger Sonneneinstrahlung erhält, die Gesamtleistung aller anderen PV-Module in der Kette beeinträchtigt.

Wechselrichter wie das Hybrid-Gerät HYD 20KTL-3PH von Sofar bieten mit ihren zwei Strangeingängen Flexibilität in der Strangauslegung. Sollten jedoch einzelne Photovoltaik-Module von Verschattungen, unterschiedlichen Ausrichtungen oder Modulneigungen betroffen sein, kann man diese PV-Module mit einem Photovoltaik-Leistungsoptimierer von BRC in einen bestehenden Strang integrieren. Dadurch kann man auch komplexere Dachflächen nutzen, beispielsweise durch die Installation zusätzlicher PV-Module auf Gauben oder kleineren Dachflächen. Mit dem Zusammenspiel von Wechselrichter und Leistungsoptimierer kann man die verfügbare Leistung des beeinträchtigten Photovoltaik-Moduls weiterhin nutzen, während gleichzeitig die restlichen PV-Module im Strang ihre maximale Leistung unbeeinträchtigt beibehalten können.

Der Hybrid-Wechselrichter von Sofar verfügt als Besonderheit über zwei unabhängige Batterieeingänge zum Anschluss von bis zu 40 kWh Speicherkapazität. Mit dem dreiphasigen Ersatzstrommodus bis 20 kVA kann der Hybrid-Wechselrichter auch 3-phasige Geräte während eines Stromausfalls nahezu unterbrechungsfrei weiterversorgen. Im Master-Slave-Modus kann dieser kombiniert mit bis zu 6 Geräten bis zu 120 kVA bereitstellen. Mit dem Grafikdisplay können Nutzer:innen verschiedene Energiemanagement-Funktionen einfach konfigurieren oder der Betrieb der Anlage überwachen.

Ende 2023 hatte BRC Solar bereits die Kompatibilität seiner Photovoltaik-Leistungsoptimierer mit Kostal-Wechselrichtern mitgeteilt.

Quelle: BRC Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH