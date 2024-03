AKG und Consolar: Fabrik für PVT-Wärmepumpenkollektoren

Consolar und AKG steigen in Hofgeismar in die Produktion von PVT-Wärmepumpenkollektoren ein. Die Anfangskapazität der Fabrik beträgt 85 MW.

Die AKG Gruppe und die Consolar Solare Energiesysteme GmbH steigen in die Produktion von PVT-Wärmepumpenkollektoren ein. Dazu haben die Unternehmen eine strategische Partnerschaft angekündigt. Es geht um die Produktion der patentierten PVT-Wärmepumpenkollektoren Solink von Consolar am AKG-Firmensitz in Hofgeismar.

Der Solink PVT-Wärmepumpenkollektor kombiniere die Technologien der Photovoltaik und der Solarthermie. Dabei erziele er bis zu 10 % mehr elektrische Energie im Vergleich zu herkömmlichen Photovoltaik-Modulen. Ferner liefere er zusätzlich die zwei- bis dreifache Menge an Wärmeenergie. Ausschließlich für den Einsatz mit Wärmepumpen konzipiert biete diese Kombination ein stromsparendes System zur Wärmeversorgung. Es eröffnet zudem neue Anwendungsmöglichkeiten im städtischen Raum. Die Kollektoren auf dem Dach oder an der Fassade ersetzten sowohl Geothermie als auch Luftgebläse-Außeneinheiten.

Consolar verfüge über 20 Jahren Erfahrung mit Kollektoren als Wärmequelle von Wärmepumpen. Mittlerweile seien mehr als 3.500 Anlagen europaweit mit Solink-Technologie abgesetzt. Damit habe sich der PVT-Kollektor von Consolar als führende Technologie im Bereich der PVT-Wärmepumpenkollektoren etabliert. Die Produktion in Nordhessen setze nicht nur ein Zeichen für den Klimaschutz „Made in Germany“, sondern bilde auch die Grundlage für das geplante Wachstum.

Kapazität von 85 MW geplant

Andreas Siegemund, Geschäftsführer von Consolar, betont: „Mit Solink-Wärmepumpensystemen bieten wir eine Schlüsseltechnologie zur Dekarbonisierung von Städten. Hohe Qualitätsstandards und skalierbare Fertigungskapazitäten sind für Stadtwerke, Heizungs- und Wärmepumpenhersteller eine wichtige Voraussetzung. Wir freuen uns, mit AKG einen erfahrenen Partner gefunden zu haben, der dies sicherstellt.“

Die AKG Gruppe verfüge über mehr als 100 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Hochleistungskomponenten im Bereich Thermomanagement. Kariem Jaber, Vice President Vertrieb & Projektierung bei AKG: „Die geplante Jahreskapazität von etwa 85 Megawatt thermischer Kollektorleistung oder 65.000 Kollektoren pro Jahr ist erst der Anfang, denn wir streben eine signifikante Erweiterung über das Jahr 2024 hinaus an, um den wachsenden Marktanforderungen gerecht zu werden.“

Quelle: Consolar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH