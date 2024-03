Zeitstrom und Getec bieten Ladesäulen als Service an

10.000 Ladepunkte wollen die Unternehmen Zeitstrom und Getec bis 2030 für Immobilieneigentümer realisieren. Die Investitionen übernimmt Zeitstrom, Getec die Installationen.

Die Firmen Zeitstrom und Getec bieten Immobilienbesitzenden Ladesäulen für E-Fahrzeuge als Service an. Wie Zeitstrom mitteilte, handelt es sich um ein „Charging Infrastructure as a Service (CIaaS)“ Modell. Das ermögliche Immobilieneigentümern Ladestationen zu erhalten, ohne selbst investieren zu müssen. CIaaS bedeute ein Full-Service-Angebot, das die gesamte Verantwortung für die Ladeinfrastruktur abdeckt. Dazu gehört die Planung, die Installation, der Betrieb, die Abrechnungen und die dauerhafte Sicherung des störungsfreien Betriebs. Standortpartner aus Immobilienwirtschaft, Hotellerie, Gewerbe oder kommunalen Betrieben können sich mit CIaaS voll auf ihr eigenes Business konzentrieren und ohne eigenen Ressourceneinsatz alle rechtlichen, Fuhrpark- und Kundenanforderungen erfüllen.

Getec ist ein Spezialist für Ladeinfrastruktur und werde in diesem Zusammenhang die Energiebelieferung und den Betrieb dieser Infrastruktur sicherstellen und die komplette Dienstleistung rund um diese erbringen. Von der Inbetriebnahme, über die Wartung und Entstörung, sowie Abwicklung der Abrechnungsprozesse wird Getec die E-Mobilitätsinfrastruktur von Zeitstrom und deren zukünftige Nutzer betreuen. Dabei setzt Getec auf seine Erfahrungen bei der technischen Betriebsführung von Ladeinfrastruktur und bei Service- und Abrechnungsprozessen.

Die beiden Unternehmen wollen ferner in den nächsten Jahren die Integration in den Wertschöpfungsstufen optimieren und Ladeinfrastruktur für den deutschen Markt entwickeln.

10.000 Ladepunkte bis 2030

„Wir haben ambitionierte Ziele: Bis zum Jahr 2030 wollen wir mehr als 10.000 Ladepunkte projektieren, installieren und betreiben“, sagt Tom Sauer, Geschäftsführer Zeitstrom GmbH. „Dafür benötigen wir als Investor starke strategische Partner und wir freuen uns, in Getec einen solchen gefunden zu haben. Als Systemdienstleister für Ladeinfrastruktur ist Getec in der Lage, in unserer Geschwindigkeit mitzugehen und dabei eigene Innovationen einzubringen.“ Das Ausrollen vieler Standorte (AC & DC) in kurzer Zeit und über Deutschland und Europa sei eine Stärke von Getec, sagt Getec mobility-CEO Moritz Matthies.

