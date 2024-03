Solaredge: Robert Bruchner neuer Marketingleiter für Deutschland

Robert Bruchner soll als Leiter Vertrieb und Marketing in Deutschland das Geschäft von Solaredge mit Photovoltaik-Systemen hierzulande ankurbeln.

Solaredge Technologies, Hersteller von Wechselrichtern, Energiemanagementsystemen und Speichern für die Photovoltaik, hat Robert Bruchner als Leiter Vertrieb und Marketing für Deutschland eingestellt. Bruchner verfügt über 13 Jahre Führungserfahrung im Bereich Solar- und Speichersysteme für private sowie gewerbliche und industrielle Anwendungen in Deutschland. Sein Hauptziel soll es sein, das Wachstum von Solaredge in der Region voranzutreiben und gleichzeitig das Netzwerk von PV-Installateuren auszubauen.

Durch leitende Positionen bei führenden Anbietern von erneuerbaren Energien in ganz Europa bringt Bruchner laut Solaredge einen reichen Erfahrungsschatz in Bezug auf das Wachstum von Unternehmen und die Einführung neuer Technologien auf dem Markt mit. Bevor er zu Solaredge kam, war er in leitenden Positionen im Bereich Vertrieb und Geschäftsentwicklung für Tesla, Nedap und Sunroof tätig.

„Schon immer habe ich die innovative Technologie, die Solaredge auf den Markt gebracht hat, sehr geschätzt“, sagt Bruchner. Diese hätte die herkömmliche Erzeugung von Solarenergie durch DC-Optimierung neu definiert. „Mit seinem umfassenden System aus hochwertigen Produkten für die Bereiche PV, Speicher und das Laden von Elektrofahrzeugen sowie einem branchenführenden Netzwerk mit mehreren Tausend PV-Installateuren in Deutschland ist Solaredge ideal positioniert, um das Wachstum in der Region anzuführen“, so Bruchner.

Alfred Karlstetter, General Manager Europe bei Solaredge, fügt hinzu: „Roberts tiefes Verständnis für die Bedürfnisse der Installateure wird uns helfen, weiterhin erstklassige Lösungen zu liefern, die das Geschäftswachstum und die Rentabilität unserer Kunden steigern.“

Quelle: Solaredge | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH