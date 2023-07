Solaredge: Große Nachfrage nach privaten PV-Speichern in Deutschland

Die wachsende Sorge um die Energiesicherheit ist laut Solaredge einer der Hauptgründe für Hausbesitzer:innen, in Photovoltaik-Anlagen und PV-Speicher zu investieren.

Das Photovoltaik-Unternehmen Solaredge Technologies verzeichnet einen starken Anstieg der Nachfrage nach PV-Speichern für deutsche Photovoltaik-Hausdachanlagen. Denn in Deutschland haben die Kund:innen im ersten Quartal 2023 bei rund 70 Prozent der Installationen einen Solaredge-PV-Wechselrichter mit einem Batteriespeicher kombiniert. Dies entspricht einem Anstieg der Installationen von Solaredge-Batterien um 45 % im ersten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Hierzulande sind europaweit am meisten PV-Speicher von Solaredge installiert.

Alfred Karlstetter, General Manager Solaredge Europe, sagt: „Der Trend zu mehr Eigenverbrauch und größerer Energieunabhängigkeit beschleunigt sich in ganz Europa aufgrund der hohen Energierechnungen und des wachsenden Bewusstseins der Hausbesitzer für die Energiesicherheit. Deutschland steht an der Spitze dieses Wandels und weist die höchste Quote von Batteriespeichern in Europa auf. Mit einer robusten Lieferkette für Batterien und Backup-Wechselrichter sind wir gut aufgestellt, um die schnell wachsende Nachfrage nach Energiespeichern für Privathaushalte in Deutschland zu decken.“

Solaredge hat in den vergangenen Jahren Produktions- und Fertigungskapazitäten unter anderem in Südkorea, Mexiko, den USA und Ungarn aufgebaut, um dem wachsenden Bedarf an Photovoltaik und PV-Speichern in Deutschland nachzukommen. Nun stehen Solarinstallateuren große Kapazitäten an Produkten für Privathaushalte zur Verfügung, wie etwa der Home Hub-Wechselrichter, die Solaredge Home Batterie und das Solaredge Home Backup-Interface.

„Die Nachfrage nach Hausbatterien als Ergänzung zur Photovoltaik ist unglaublich“, sagt Sascha Raible, Geschäftsführer des PV-Installationsbetriebs Raible Solar GmbH. „Für uns als Installateure ist es von größter Bedeutung, dass unsere Kunden den höchsten Stromertrag und eine zuverlässige Reserve haben. Dafür sind DC-gekoppelte Batterielösungen ideal geeignet.“

PV-Speicher von Solaredge mit DC-gekoppelter Batteriearchitektur

Die DC-gekoppelte Solaredge Home Battery hat einen Wirkungsgrad von 94,5 Prozent, wenn sie an den Solaredge Home Hub-Wechselrichter angeschlossen ist. Die DC-gekoppelte Batteriearchitektur soll die Verluste der „Dreifachumwandlung“ eliminieren. Denn sie benötige zwei AC-zu-DC-Umwandlungen im Vergleich zu AC-gekoppelten Alternativen weniger. Das ermögliche einen hohen Gesamtwirkungsgrad und eine höhere PV-Überdimensionierung. Mit dieser zusätzlichen Leistung könnten Hausbesitzer ihre E-Fahrzeuge laden und andere Hochlast-Geräte wie Wärmepumpen betreiben.

18.7.2023 | Quelle: Solaredge | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH