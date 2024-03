Vier Großspeicher in Norddeutschland geplant

Das Unternehmen Purpel Energy baut vier Großspeicher und will Strom einspeichern, wenn dieser am Spot-Markt günstig ist und dann verkaufen, wenn man viel Geld für Strom erhält. Zudem sollen die Speicher Regelenergie bereitstellen.

Der Energiespeicheranbieter Intilion aus Paderborn und das Hamburger Unternehmen Purpel Energy setzen gemeinsam vier Großspeicher-Projekte mit einer Gesamtspeicherkapazität von 48 Megawattstunden an Standorten in Norddeutschland um. Die Outdoorsysteme verfügen jeweils über eine Speicherkapazität von zwölf Megawattstunden und sollen künftig als netzdienliche Systeme die Integration erneuerbarer Energien verbessern und das öffentliche Stromnetz stabilisieren.

Das Energie-Start-Up Purpel Energy will die Energie der Systeme des Typs Scalecube an den Regelenergie- und den Spot-Märkten platzieren. Der Ausbau der erneuerbaren Energien bringt laut Unternehmen eine immer volatilere Stromproduktion mit sich, die nicht mit dem Energieverbrauch übereinstimmt. Da sich die Strompreise an Angebot und Nachfrage orientieren, sind bereits heute stark schwankende Preise am Markt zu beobachten. Das Energiesystem und die Energiemärkte benötigen vermehrt Flexibilität. Hier setzen Batteriespeicher an. „Sie können das Stromnetz stabilisieren, indem sie bei Frequenzschwankungen Regelenergie bereitstellen. Auf der anderen Seite lassen sich mit Speichern die sogenannten Preis-Spreads am Strommarkt zu Nutze machen und dadurch Einnahmen erzielen, indem man Strom einspeichert, wenn die Preise günstig sind und ausspeichert, wenn man viel Geld für Energie erhält“, sagt Manuel Schmidt, CSO bei Intilion.

Baubeginn der vier Großspeicher in Norddeutschland ist für Herbst 2024 geplant. Dabei begleitet Intilion seine Kunden von der Projektidee bis hin zum fertigen Batteriesystem und übernimmt neben Auslieferung, Installation und Inbetriebnahme auch die Integration ins Netz und unterstützt nach Inbetriebnahme mit einem umfassenden Servicepaket.

