Wagner Solar vertreibt PVT-Module von Sunmaxx

Der PV-Großhändler und Solarsystemanbieter Wagner Solar vertreibt ab April die PVT-Module von Sunmaxx zusammen mit den TRIC-Montagesystemen aus eigener Produktion.

Wagner Solar, Großhändler für Photovoltaik und Hersteller von Montagesystemen und Solarkollektoren nimmt die PVT-Module des Hersteller Sunmaxx in sein Sortiment auf. Die Sunmaxx PX-1 Premium PVT-Module produzieren gleichzeitig Strom und Wärme und sind laut Hersteller besonders gut für die Kombination mit Sole-Wärmepumpen geeignet. Wagner Solar liefert die passenden TRIC-Montagesysteme und Zubehör für die Befestigung und Verrohrung der PVT-Module.

Ab April sind die ersten Sunmaxx PVT-Module bei Wagner Solar im Großhandel verfügbar. Das PVT-Modul besteht aus 108 PERC-Halbzellen im M10-Format und die elektrische Leistung liegt bei 400 Watt. Der elektrische Wirkungsgrad liegt bei 20 %. Unabhängige Messungen durch das Fraunhofer ISE haben eine thermische Leistung von 1200 Watt ermittelt. Der thermische Kollektorwirkungsgrad Eta0 erreicht 60 %. Dieser Wert wurde unter MPP-Bedingungen bei solarer Volleinstrahlung und 25 °C Umgebungs- und Modultemperatur sowie einer Windgeschwindigkeit von 0 m/s gemessen. Somit ergibt sich in Kombination mit der elektrischen Seite ein Gesamtwirkungsgrad von 80 %.

Newsletter Erhalten Sie kostenlos täglich die wichtigsten Solar-News direkt per E-Mail. Anmelden

PVT-Module als Wärmequelle für Wärmepumpen

In monovalenten Systemen kann man damit Sole-Wärmepumpen betreiben, indem diese ihre gesamte Wärme ausschließlich aus den PVT-Modulen beziehen und keine zusätzlichen Wärmequellen benötigen. Zudem besteht in multivalenten Systemen die Möglichkeit, Erdwärmesonden als zusätzliche Wärmequelle zu nutzen. Somit kann man Erdwärmesonden regenerieren, was laut Hersteller die Systemeffizienz verbessert. Ferner sollen sich die PVT-Module für alle Dach- und Freiflächen eignen und sind flexibel auf Industriegebäuden, in Kommunen sowie auf Einfamilienhäusern einsetzbar.

„Mit dem Hochlauf unserer Produktionsstätte in Ottendorf-Okrilla betreiben wir derzeit eines der weltweit größten PVT-Werke mit einer Kapazität von 50 MW und 120.000 Modulen pro Jahr. Damit wollen wir der weltweit steigenden Nachfrage nach innovativen PVT-Hybrid Modulen gerecht werden“, sagt Franz Ziering, CSO der Sunmaxx PVT. Der spanische Hersteller Abora Solar unterhält in Zaragoza ein Werk mit einer Produktionskapazität von 200.000 PVT-Modulen pro Jahr.

Wagner Solar fertigt Montagesysteme für PVT-Module

Zudem sehen Sunmaxx und Wagner Solar ihre Partnerschaft als Teil des Aufbaus einer starken deutschen Solarindustrie. „Bei Wagner Solar legen wir großen Wert auf Qualität und Leistung. Mit der Aufnahme von Sunmaxx in unser Sortiment können wir unseren Kunden hochwertige neue Lösungen für eine nachhaltige Energieerzeugung anbieten. Wir fertigen die zu den Sunmaxx-Modulen passenden TRIC Montagesysteme am Standort in Kirchhain in Hessen mit einem sehr kleinen CO 2 -Fußabdruck. Die Sunmaxx-Produktion in Sachsen passt da perfekt zu unserem Fokus auf regionaler Wertschöpfung”, sagt Andreas Knoch, Leiter Technik von Wagner Solar.

Quelle: Sunmaxx | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH