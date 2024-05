Consolar feiert 30-jähriges Bestehen

Consolar ist heute vor allem für sein PVT-Wärmepumpensystem bekannt. Am Anfang stand ein Schichtenspeicher für Solarthermie.

Die Firmengeschichte von Consolar begann vor 30 Jahren mit vier jungen Ingenieuren und Begeisterung für die Solartechnik. Jeweils zwei von ihnen lebten in Weil am Rhein und Frankfurt am Main. Ein Schichtenspeicher für Solarwärme, hergestellt aus Kunststoff und mit einer passenden Regelung ausgestattet, sollte ihr erstes Produkt werden. Auf den Speicher geht auch zumindest eine Interpretation des Firmennamens zurück: „con“ wie konservierten, also speichern. Auch das Logo soll die eingefangene Sonnenenergie symbolisieren, heißt es von Consolar.

„Zu Beginn haben wir in meinem Wohnzimmer in Frankfurt getüftelt“, erzählt Andreas Siegemund, einer der vier Firmengründer. Mit zunehmender Professionalisierung folgte dann eine eigene Fertigungshalle in Lörrach, keine 10 Kilometer nordöstlich von Weil am Rhein. „Hier konnten wir Solar-Kollektoren, die wir zunächst zugekauft hatten, selbst produzieren und komplette Solarwärme-Systeme anbieten“, so Siegemund. In Frankfurt befinden sich heute Vertrieb und Marketing von Consolar. In Lörrach sind Forschung und Entwicklung angesiedelt. Drei von vier Gründern sind heute noch Geschäftsführer. „Unsere Produkte trafen den Nerv der Zeit, wir entwickelten sie mit hohem Anspruch immer weiter und wagten früh den Schritt ins Ausland, nach Italien, Belgien und Frankreich“, berichtet Andreas Siegemund.

Zwischenzeitlich gab es auch Krisen zu überstehen. Im Jahr 2009 musste Consolar sowohl die eigene Fertigung aufgeben als auch langjährige Mitarbeitende entlassen. Die Schwierigkeiten der Solarthermie-Branche nahm Consolar zum Anlass, neue Technologien zu erproben. Das Ergebnis war die Kombination von „solarer Wärmepumpe“ und einem Eisspeicher. Das Konzept ist laut Consolar mittlerweile hundertfach in Europa im Einsatz. Als vergleichsweise junge Entwicklung kam zwölf Jahre später der PVT-Wärmepumen-Kollektor Solink auf den Markt. Die Kombination von Luftkollektor und PV-Modul beliefert eine Wärmepumpe sowohl mit thermischer als auch elektrischer Energie. Das System ist vor allem für Häuser mit wenig Platzangebot in der Stadt gedacht.

In diesem Jahr will Consolar wieder Zugriff auf eine lokale Fertigung haben. Die Kollektoren sollen in Zukunft in Hofgeismar bei Kassel gefertigt werden, zusammen mit dem Wärmetauscher-Unternehmen AKG. Die neue Produktion soll im dritten Quartal 2024 in Betrieb gehen.

