Zolar bietet Ratenzahlung für Photovoltaik-Anlage an

Der Photovoltaik-Anbieter Zolar bietet eine Kreditlösung an, bei der Kund:innen die Laufzeit und die Höhe der Raten selbst wählen können. Kostenfreie Sondertilgungen sollen jederzeit möglich sein.

Zolar, digitaler Anbieter von Photovoltaik-Anlagen in Deutschland, erweitert seine Produktpalette um eine flexible monatliche Ratenzahlung. Die können die Kund:innen individuell gestalten und jederzeit kostenlos tilgen. Damit kommt das Unternehmen der Nachfrage von 55 Prozent der an Photovoltaik-Anlagen interessierten Hausbesitzenden nach, die sich günstigen Strom aufgrund ihrer finanziellen Situation nicht leisten können. Da bei mehr als 17 Prozent der Interessierten steigende Preise und Zinsen zur Ablehnung von Bank-Finanzierungen geführt haben, hat das Unternehmen eine eigene Kredit-Lösung entwickelt. So sollen auch Menschen Photovoltaik-Anlagen realisieren können, die keine oder nur eine geringe Anzahlung leisten können. Das sind nach Analysen des Unternehmens mehr als die Hälfte der Interessenten.

„Wenn Verbraucher:innen sich Klimaschutz nicht leisten können, haben wir als Gesellschaft ein Problem“, sagt Sarah Müller, Geschäftsführerin bei Zolar. „Denn sie sind es, die die Energiewende maßgeblich treiben.

Mehr als die Hälfte der Kund:innen leisten keine oder nur geringe Anzahlung

Deutlich sind auch die ersten Analysen der bisher abgeschlossenen Finanzierungslösung. Mehr als die Hälfte aller Kund:innen entscheiden sich für eine Lösung ohne Anzahlung. Rund 54 Prozent wählen eine Laufzeit von 10 Jahren. Bei 75 Prozent war die gewählte monatliche Rate maximal 208 Euro. „Als Handwerksbetrieb werden wir immer nach bezahlbaren Solar-Lösungen gefragt, mit denen man auch wirklich Geld spart. Genau das können wir unseren Kund:innen jetzt bieten: Eine größere finanzielle Freiheit, mit der Stromkosten gespart werden können”, sagt Axel Hauschild, technischer Leiter und Elektromeister beim Handwerksbetrieb LB Energy.

Ratenzahlung für Photovoltaik-Anlage günstiger als Mietmodell

Mit dem Produkt Zolar Easypay können Kund:innen mit einer monatlichen Rate ab 54 Euro mit null Euro Anzahlung für kleinere Solaranlagen starten. Dabei sollen die Kosten auch ohne Anzahlung bis zu 75 Prozent geringer als bei herkömmlichen Photovoltaik-Mietmodellen sein. Ferner seiht Zolar in der sofortige digitalen Abwicklung ohne einen zusätzlichen Umweg über eine Bankprüfung, zahlreiche Unterlagen oder umständliche Verifizierungs- und Prüfverfahren einen zusätzlichen Vorteil für Verbraucher:innen. Die Laufzeit der Ratenzahlung ist von 5 bis 25 Jahren frei wählbar und man kann diese durch die kostenfreie Sondertilgung jederzeit ohne Mehrkosten anpassen. Dabei wird die erste Rate einen Monat nach Inbetriebnahme der Anlage fällig.

Quelle: Zolar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH