Solarstrom zum Festpreis für Vöhringen

Die Kleinstadt Vöhringen im Landkreis Neu-Ulm hat mit dem Solarteurbetrieb EES Kempfle eine Kooperation geschlossen: EES Kempfle errichtet PV-Anlagen auf kommunalen Dächern, den Solarstrom bezieht die Stadt 20 Jahre lang für 23 Cent pro Kilowattstunde.

Bisher sind zwei PV-Anlagen installiert, heißt es in der Pressemitteilung. Sie befinden sich auf den Dächern der örtlichen Feuerwache und der von der Awo geführten Kita „Rappelkiste“. Zusammen haben sie eine Leistung von 77 kW (40 und 33 kW). Die Dächer stellt die Stadt für 20 Jahre kostenfrei zur Verfügung. Im Gegenzug bezieht sie den Solarstrom für einen Festpreis von 23 Cent pro kWh, was aktuell etwa 25 Prozent unter dem üblichen Marktpreis liege.

Für Bürgermeister Michael Neher und Marcus Jung, den Klimabeauftragten der Stadt Vöhringen, hat dieses Projekt Pilotcharakter. So könne sich die Stadt von absehbaren Strompreissteigerungen abkoppeln. Ursprünglich hatte die Stadt bereits damit gerechnet, die PV-Anlage selbst finanzieren zu müssen. Das dafür im Haushalt eingeplante Geld soll nun für andere Klimaschutzprojekte eingesetzt werden. In Prüfung sei zudem eine PV-Freiflächenanlage, die ab 2026 in Betrieb gehen könnte.

Der Wegfall der EEG-Umlage hat es grundsätzlich leichter gemacht, Solaranlagen auf dem eigenen Dach von Dritten bauen und betreiben zu lassen. Auch das Energy Sharing eröffnet neue Möglichkeiten. Solarserver stellt hier verschiedene Konzepte vor, wie Kommunen selbst oder mit Hilfe von Dritten Solarstrom auf ihren Dächern erzeugen können.

Quelle: EES Kempfle | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH