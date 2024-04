Dynamischer Stromtarif für Privathaushalte von Green Planet Energy

Die Ökoenergiegenossenschaft Green Planet Energy bietet ab sofort einen dynamischen Ökostromtarif an. Der Tarif „Ökostrom flex“ gibt schwankende Marktpreise an Kund:innen weiter.

Ein dynamischer Stromtarif soll Anreize schaffen, den Verbrauch in Stunden mit besonders hoher Ökostromproduktion zu verschieben. „Wer seinen Stromverbrauch in Zeiten verlegt, in denen viele Erneuerbare-Energien-Anlagen ins Netz einspeisen, unterstützt die Energiewende und kann von einem günstigeren Preis profitieren“, sagt Carolin Dähling, Leiterin Politik und Kommunikation bei Green Planet Energy.

Das Verschieben von Lasten könne dazu beitragen, die schwankende Erzeugung von Wind- und Solarstrom besser auszunutzen. In Haushalten sind dabei Studien zufolge vor allem die größeren und automatisiert steuerbaren Stromabnehmer gefragt: Wallboxen, Wärmepumpen mit Pufferspeicher und Heimspeicher. Agora Energiewende geht davon aus, dass sich damit etwa 10 Prozent des Strombedarfs zeitlich verschieben lassen. Green Planet Energy nennt auch Waschmaschinen als Beispiel.

Die meisten dynamischen Tarife gäben lediglich die Börsenstrompreise weiter, heißt es in der Pressemitteilung. Der dynamische Tarif von Green Planet Energy biete hingegen die Möglichkeit zusätzliche Anreize für die Energiewende zu berücksichtigen. „Virtuelle“ Auf- und Abschläge sollen zeigen, wann besonders viel oder wenige Windstrom produziert werde. Die daraus entstehende Preisprognose sollen die Kund:innen über eine Web-Applikation einen Tag im Voraus abrufen können.

Auch für Green Planet Energy als Ökostromanbieter habe der Börsenpreis Auswirkungen auf den Einkauf, da auch die Betreiber von Wind- und Solarparks beziehungsweise deren Vermarkter sich an den Börsenpreisen orientierten. Somit hat das Unternehmen ein Interesse daran, den Einkauf in günstigere Stunden zu verschieben.

Der dynamische Tarif Ökostrom flex von Green Planet Energy ist für alle privaten Stromverbraucher:innen verfügbar. Voraussetzung ist ein Intelligentes Messsystem (iMSys), auch Smart Meter genannt. Dass der Einbau der Smart Meter bisher schleppend vorangeht, sieht Dähling als Hemmnis für die dynamischen Tarife und damit für die Energiewende.

Mindestens ein dynamischer Stromtarif im Portfolio ist ab 2025 für alle Stromversorger Pflicht.

Quelle: Green Planet Energy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH