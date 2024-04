Fenecon weiht Fabrik für Speicher auf Basis von E-Auto-Batterien ein

Im niederbayerischen Iggensbach entstehen aus E-Auto-Akkus stationäre Großspeicher. CarBatteryReFactory ist der Name des Projektes. Auf Second-Life-Batterien setzt Fenecon dabei nicht mehr.

Neben den Großspeichern zog auch Fenecons bestehende Fertigung für Energiemanagementsysteme für Heimspeicher in die neue Fabrik. Dort sei sie nun deutlich größer und stärker automatisiert. Insgesamt sollen in Iggensbach jährlich 500 große Speicher auf Basis von E-Auto-Batterien und 30.000 Heimspeicher-Einheiten entstehen. Die Heimspeicher-Linie läuft bereits seit Januar, die großserienmäßige Herstellung der Fenecon-Industrial-Modelle folgte im Februar. Ende März feierte Fenecon die Einweihung mit prominenten Gästen aus Politik und Forschung.

Fenecon setzt auf „obsolete“ statt gebrauchter E-Auto-Batterien

Die Gewerbe- und Industriespeicher haben Kapazitäten zwischen 82 kWh und 1.288 kWh. Vor einigen Jahren lautete das Ziel noch, Second-Life-Batterien zu nutzen. Nun ist die Rede von „obsoleten“, aber „ausschließlich neuen Elektrofahrzeugbatterien von deutschen Premium-Fahrzeugherstellern“. Auch mit den neuen Batterien sieht Fenecon für seine stationären Speicher Vorteile in der für den mobilen Einsatz entwickelten E-Auto-Technologie. Sie hätten eine hohe Produktqualität und lange Lebensdauer, eine besonders hohe Effizienz, seien leicht zu transportieren und auch das flüssigkeitsbasierte Temperaturmanagement sei von Vorteil.

Das Werksgelände ist 24.000 Quadratmeter groß und liegt an der A3. Die neue Fabrik entstand laut Fenecon in nur einem Jahr Bauzeit. Neben den Produktions- und Lagerhallen gibt es auch ein Entwicklungslabor, Büros und Schulungsräume. Rund 100 dauerhafte Arbeitsplätze soll die Fabrik bieten. In diese erste Ausbaustufe flossen laut Fenecon rund 25 Millionen Euro. Dazu schoss die Wirtschaftsförderung Bayern 1,7 Millionen Euro zu, der EU Innovation Fund weitere 4,5 Millionen Euro.

Großbatterien und Energiemanagement sind auch in der Fabrik im Einsatz

Die Fabrik selbst soll ebenfalls ihren Teil zur Energiewende beitragen. Der Firmenfuhrpark sei komplett elektrisch, heißt es von Fenecon. Neben Ladestationen für E-Autos an allen Parkplätzen soll es auch Schnelllader für Pkw und Lkw geben. Alle geeigneten Dach- und Fassadenflächen würden für die Solarstromproduktion genutzt. Insgesamt kommen so 500 kW Peakleistung zusammen. Die Wärmeversorgung erfolgt komplett elektrisch. Die großen Wärmepumpen können im Sommer auch im Kühlbetrieb fahren. Für thermische Lastspitzen gibt es eine zusätzliche Elektroheizung. Die zwei großen Batteriespeicher mit 1.000 und 1.800 kWh glätten und verschieben vor allem die Lasten des Industriebetriebs in günstige Bezugsphasen.

Für die Steuerung seiner Energietechnik nutzt Fenecon sein eigenes Produkt, das Fenecon Energy Management System FEMS. Den Netzstrombezug bezieht Fenecon zu einem dynamischen Stromtarif auf Viertelstundenbasis. Die hauseigene FEMS App Dynamischer Stromtarif, die auch in den Heimspeichern zum Einsatz kommt, erstellt dafür mit Hilfe von KI eine Prognose und einen Fahrplan für die nächsten 34 Stunden.

