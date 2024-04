Photovoltaik: Greentech geht nach Irland

Das deutsche Unternehmen Greentech ist mit einer neuen Tochter in Irland aktiv. Es geht um die Betriebsführung von PV-Anlagen.

Der Hamburger PV-Spezialist Greentech expandiert im Bereich Betribesführung nach Irland. Wie das Unternehmen mitteilte, ist es mit der Gründung der greentech solar services Limited mit Sitz in Dublin zum 4. März offiziell in den irischen PV-Markt eingetreten.

„Wir sind beeindruckt von der Dynamik des irischen PV-Marktes – dieser bietet für uns große Potentiale. Wir sind für den Markteintritt mit unserem Service-Angebot gut positioniert“, sagt Jörn Carstensen, CTO bei Greentech. Neben Greentech sind auch andere deutsche PV-Unternehmen in Irland aktiv.

Das Unternehmen habe ferner die erste Photovoltaik-Anlage mit 5,2 MWp in Lurrig von I.q.Solar ltd unter Vertrag genommen. Greentech übernehme dabei für mindestens die nächsten 5 Jahre die Fernüberwachung, das Reporting sowie Inspektionen und Instandsetzungen. „Ich freue mich sehr, dass ich einen so erfahrenen Partner in der Betriebsführung für meine erste Photovoltaik-Anlage habe“, zitiert das Unternehmen Michael Quirk, Landwirt und Geschäftsführer von I.q.Solar ltd.

Greentech hat ferner über 400 PV-Anlagen mit einer Leistung von mehr als 1 GW in der Betriebsführung. Neben dem Hauptfirmensitz in Deutschland unterhält Greentech zudem Ländergesellschaften in Großbritannien und Italien.

Quelle: Greentech | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH