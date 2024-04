Solarenergie intelligent nutzen mit SMARTFOX

Der SMARTFOX Pro 2 Energiemanager ist nicht nur ein Produkt, sondern eine Innovation, die die effektive Nutzung von Solarenergie auf ein neues Level hebt.

Als Herzstück des Unternehmens ist der SMARTFOX Pro 2 Energiemanager darauf ausgelegt, die Leistung jeder Photovoltaikanlage zu maximieren, indem der Eigenverbrauch auf bis zu 98 % gesteigert werden kann. Dieses intelligente System aus Österreich ermöglicht es Hausbesitzern sowie Unternehmen, ihren selbst erzeugten Photovoltaikstrom effizienter zu nutzen als je zuvor.

Zentrale Schnittstelle

Der Energiemanager fungiert als zentrale Schnittstelle zwischen der Photovoltaikanlage und den verschiedenen Verbrauchern im Haushalt. Dank der intelligenten Sektorenkopplung können Geräte wie Wärmepumpen, Boiler, Batteriespeicher und Ladestationen unterschiedlichster Hersteller miteinander verbunden und zentral gesteuert werden. Alle relevanten Daten werden im benutzerfreundlichen My SMARTFOX Webportal in hoher Auflösung und in Echtzeit dargestellt.

Nach Bedarf steuern

Nutzer können so den Ertrag der Photovoltaikanlage sowie ihren Eigenverbrauch kontinuierlich überwachen. Mit der kostenlosen My SMARTFOX App können Haushaltsbesitzer ihre Anlage samt aller Verbraucher wie Wärmepumpen, Heizstäbe in Boiler oder Puffer, Poolpumpen stets überwachen und bei Bedarf steuern. Zusätzlich steht für E-Ladestationen eine Schnellsteuerung zur Verfügung, mit welcher gewünschte Lademodi ausgewählt werden können.

Schluss mit teurem Stromkauf – nutzen Sie Ihre eigene Energie effizient und komfortabel! – Steigern Sie Ihre Unabhängigkeit und tragen Sie aktiv zum Umweltschutz bei – alles mit einem intelligenten System aus Österreich.