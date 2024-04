Neu: PV-Carports von den Heinrich-Meyer-Werken

Die Heinrich-Meyer-Werke haben die Marke HM Carports aufgestellt, die PV-Carports für großflächige Parkplatzüberdachungen vertreibt.

Die Heinrich-Meyer-Werke, Industrielieferant von Systemen für die Baubranche hat unter der Marke HM Carports einen PV-Carport auf den Markt gebracht, der vor allem für Unternehmen und Einrichtungen mit sehr großen Parkflächen konzipiert ist. Die Photovoltaik-Carportanlagen von HM Carports in massiver Holzbauweise generieren durch Sonnenlicht Strom, den man sowohl vor Ort direkt durch eine Wallbox an Elektrofahrzeuge abgeben als auch gewinnbringend ins öffentliche Netz einspeisen kann. Die Integration von Wallboxen macht die Carports zu Schlüsselelementen einer zukünftigen flächendeckenden Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Das Einspeisen der Energie ins Stromnetz führt zu einem wachsenden Anteil von grünem Strom am bundesweiten Strommix.

Durch den Einsatz der PV-Carportanlagen können Unternehmen die eigenen Stromkosten senken. Basierend auf einer Berechnung mit 285 Stellplätzen beträgt die Amortisationszeit einer Anlage laut den Heinrich Meyer-Werken sieben Jahre, und nach 25 Jahren ist mit einem Gewinn von rund 4,6 Millionen Euro aus Stromeigenverbrauch zu rechnen. Nicht zuletzt bietet der Einsatz dieser PV-Carportlösungen den jeweiligen Unternehmen und Einrichtungen die Möglichkeit, öffentlichkeitswirksam aktiver Bestandteil der Mobilitäts- und Energiewende zu werden.

Die Einsatzmöglichkeiten der PV-Carportanlagen von HM Carport sind vielseitig und reichen von Supermärkten und Freizeitparks über öffentliche Einrichtungen bis hin zu Industrieanlagen und Gewerbebetrieben. Von der Genehmigungsphase und Detailplanung über die Montage bis hin zur Inbetriebnahme wollen die Heinrich Meyer-Werke ihren Kunden als verlässlicher Partner zur Seite stehen. Ferner wollen sie vor allem für den großflächigen Einsatz im B2B-Segment stets eine maßgeschneiderte Lösung finden. Ein bundesweit agierender Außendienst steht zudem für Rückfragen und persönliche Beratung zur Verfügung.

Quelle: Heinrich-Meyer-Werke | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH