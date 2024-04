PPA über 105 Megawatt: IB Vogt liefert Solarstrom an Apple

Derzeit baut IB Vogt in Spanien das Solarkraftwerk Castaño Solar, das 134 Megawatt Leistung erbringen soll. 105 Megawatt davon sind schon an Apple verkauft.

Der internationale Entwickler für erneuerbare Energien, IB Vogt, hat mit Apple einen Stromabnahmevertrag (Power Purchase Agreement, kurz PPA) über die Lieferung von Solarstrom mit einer Leistung von 105 MW aus einem Solarkraftwerk in der spanischen Provinz Segovia unterzeichnet. Die Photovoltaik-Freiflächenanlage, die auch als Castaño Solar bekannt ist, ist eines von drei Projekten mit produktionsabhängigen Festpreis-PPA, die IB Vogt derzeit in der Provinz errichtet und die voraussichtlich im Dezember 2024 voll betriebsbereit sein werden.

Bei dem Projekt mit einer Spitzenleistung von 134 MW setzt IB Vogt bifaziale Solarmodule auf einem einachsigen Tracker-System ein, um die Energieerzeugung zu maximieren. IB Vogt erbringt die kompletten EPC-Leistungen (Engineering, Procurement, Construction) und wird nach Fertigstellung des Projekts den Betrieb und die Wartung übernehmen.

Mit Solarstrom will Apple Nachhaltigkeitsziele und Netto-Null-Emissionen erreichen

IB Vogt setzt sich dafür ein, einen dauerhaften, positiven sozialen und ökologischen Einfluss auf die Region zu schaffen und Unternehmen wie Apple dabei zu unterstützen, ihre Nachhaltigkeitsziele und Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Das Unternehmen führt bei der Entwicklung dieses Solarparks eine Reihe von Naturschutzinitiativen durch, um sicherzustellen, dass die Arbeit mit den Bemühungen um den Umweltschutz in Einklang steht. Dabei gehören zu diesen Initiativen Aufforstungsmaßnahmen für die lokale Flora und Fauna im Umkreis des Solarkraftwerks. Hinzu kommen die Installation von Nistkästen für einheimische Vögel und die Bereitstellung eines geschützten Lebensraums mit einer Fläche von mindestens 10 Hektar. Ferner will das Unternehmen die Arbeiten während der Brutzeit unterbrechen, um sicherzustellen, dass diese keine Auswirkungen auf die Tierwelt haben. Außerdem will man alle Erdarbeiten sorgfältig überwachen, um negative Auswirkungen zu vermeiden.

„Spanien hat sich zu einem bedeutenden Markt für Photovoltaik entwickelt, der Unternehmen die Möglichkeit bietet, von kostengünstiger, kohlenstoffarmer Solarenergie zu profitieren. Dieses PPA ist ein perfektes Beispiel dafür“, sagt Anton Milner, CEO von IB Vogt. „Wir haben ein wachsendes Portfolio in Spanien mit weiteren Möglichkeiten für Unternehmens-PPA durch unsere schlüsselfertigen Solarprojekte.“ Spanien ist der größte PPA-Markt in Europa, gefolgt von Deutschland.

Apple hatte in der Vergangenheit auch in eigene Photovoltaik-Anlagen investiert.

Quelle: IB Vogt | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH