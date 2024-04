Trend zu ganzheitlichen Solarlösungen setzt sich fort

Immer mehr Unternehmen und Privathaushalte entdecken die Vorteile einer eigenen Photovoltaikanlage. Sie kalkulieren mit stabilen Energiekosten, machen sich unabhängiger von Energieversorgern und sparen CO2 ein.

Gefragt sind PV-Anlagenpakete die zum einen Speicher- und Ladelösungen beinhalten. Zum anderen wünschen sich die Kunden Anbieter, die den gesamten Prozess von der Planung über die Installation bis hin zur Vermarktung übernehmen.

Qcells setzt als Komlettanbieter neue Maßstäbe

Mit 25 Jahren Erfahrung gehört Qcells zu den Pionieren der Solarbranche. Mit der finanziellen Unterstützung durch die Hanwha Gruppe, einem der größten Konzerne Südkoreas und einem Fortune Global 500 Unternehmen, ist Qcells ein zuverlässiger und langfristiger Komplettanbieter in einem hart umkämpften Markt. So können Kunden von der Hardware wie Solarmodulen, Stromspeichern und Ladelösungen über die Planung und Installation bis hin zur Vermarktung des Stroms wie Direktvermarktung und Stromabnahmeverträgen den gesamten Prozess von Qcells steuern lassen. Auch verschiedene Betreibermodelle, Ratenzahlungsoptionen und Ökostromtarife gehören zum Angebot.

„Qcells geht über die gewöhnlichen PV-Anlagenpakete hinaus. Wir bieten ein komplettes Energiekonzept aus einer Hand – von der Anlage und deren Installation bis hin zur umfassenden Versorgung in den Bereichen Strom und Mobilität. Wir kümmern uns auch um die effiziente Vermarktung des selbst erzeugten Stroms und bieten attraktive Ratenzahlungsmöglichkeiten mit Laufzeiten von 5 oder 8 Jahren, die die Kreditlinie unserer Kunden nicht belasten“, so Marc Tremel vom Qcells VPP & Project Solutions Team.

Beispiel Bahnhof Zorneding und Firma Unger

Ein aktuelles Vorzeigeprojekt ist der Bahnhof Zorneding in Bayern. Die Qcells Solaranlage auf dem Dach des Bahnhofs deckt einen wesentlichen Teil des Strombedarfs vor Ort. Das heißt, die Energie wird für den Allgemeinstrom im Gebäude sowie für Shops, Fahrkartenautomaten, Beleuchtung und Beschilderung genutzt. Dadurch spart die Bahn rund 21 Tonnen CO 2 ein. Ein weiteres Beispiel ist die Aufdachanlage der Firma UNGER Kabel-Konfektionstechnik GmbH in Sehmatal-Cranzahl im Erzgebirge. Mit der Solaranlage erreicht das Unternehmen an diesem Standort einen Stromautarkiegrad von rund 30 Prozent und spart jährlich 118 Tonnen CO 2 ein. „Die jährliche CO 2 -Reduktion entspricht in etwa der von 9.800 Bäumen“, sagt Marc Tremel.

Qcells auf der Hannover Messe 2024

Qcells stellt auf der diesjährigen Hannover Messe seine umfassenden Solarlösungen vor. Als Komplettanbieter positioniert sich das Unternehmen nicht nur als verlässlicher Partner für Industrie und Gewerbe, sondern auch für Privatkunden, die nachhaltige Energielösungen suchen. Für weitere Informationen über Qcells und seine nachhaltigen Energielösungen besuchen Sie: Hannover Messe 22. bis 26. April, Halle 12, Stand D35 oder die Webseite.

Referenzvideo