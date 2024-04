Chint Solar kauft 360-MW-Agri-Photovoltaik-Projekt in Italien

Auf Sardinien soll eine Agri-PV-Anlage mit 360 MW Leistung mit integriertem Batteriespeichersystem mit 82,5 MWh Speicherkapazität entstehen. Der Projektentwickler Enerside hat das Projekt nun an Chint Solar verkauft.

Enerside, international tätiger Photovoltaik-Projektentwickler mit Sitz in Barcelona, hat ein Agri-PV-Projekt auf Sardinien an den Projektentwickler Chint Solar Europe verkauft. Chint Solar erwirbt das Photovoltaik-Projekt über die Tochtergesellschaft Chint Solar Italy Projects BV. Das Projekt Palmadula umfasst eine Photovoltaik-Freiflächenanlage mit einer geplanten Leistung von 360 MW und ein Batteriespeichersystem mit einer geplanten Speicherkapazität von 82,5 MWh. Somit ist es derzeit eines der größten Photovoltaik-Einzelprojekte in Italien und erstreckt sich über 900 Hektar. Darunter sind auch Flächen, die für Ackerbau und Schafweiden vorgesehen sind. Das Projekt befindet sich derzeit in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium. Es wird voraussichtlich im Jahr 2025 den Status „ready-to-build“ erreichen.

Die beiden Parteien haben den Verkauf durch einen Anteilskauf- und Übertragungsvertrag abgeschlossen. Über den Kaufpreis haben sie Stillschweigen. „Wir freuen uns, dass wir den Verkauf dieses einzigartigen und immensen Projekts im Rahmen eines Forward Sales Agreements erfolgreich abschließen konnten. Diese Transaktion stellt einen bedeutenden Meilenstein für uns in Italien dar und steht im Einklang mit unseren strategischen Zielen, das Kapital in unserer Entwicklungspipeline zu recyceln“, sagt Jaume Solà, CFO von Enerside.

Chint Solar sieht großes Potenzial in Agri-Photovoltaik- und BESS-Anlagen. Daher ist das Agri-PV-Projekt auf Sardinien laut Unternehmen auch Teil der langfristigen Wachstumsstrategie. „Diese Akquisition stärkt unsere Position auf dem Markt und erweitert unser europäisches Portfolio“, fügt Oliver Schweininger, Geschäftsführer von Chint Solar Europe, hinzu.

Auf rechtlicher Seite wurde Enerside von RCD Legal beraten, während Chint Solar bei der Transaktion von Legance unterstützt wurde. REA unterstützte als technischer Berater. Ferner fingierte Capcora als M&A-Berater für Enerside auf der Verkäuferseite. „Diese Transaktion unterstreicht unser ungebrochenes Engagement auf dem italienischen Markt und unser Bestreben, grenzüberschreitende strategische Partnerschaften im Bereich erneuerbarer Energien zu fördern“, sagt Jochen Magerfleisch, Managing Partner bei Capcora.

Quelle: Capcora | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH