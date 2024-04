Trina Solar erzielt 2023 Umsatz von 16 Milliarden US-Dollar

Der Umsatz von Trina Solar stieg 2023 um 27 Prozent. Die PV-Modullieferungen beliefen sich auf 65,21 GW. Das ist ein Anstieg um 51 Prozent gegenüber 2022.

Der chinesische Photovoltaik-Hersteller Trina Solar hat seinen Jahresbericht mit den Geschäftszahlen für das Jahr 2023 vorgelegt. Demnach stieg der Umsatz um 27 Prozent auf 16,09 Milliarden US-Dollar. Die Photovoltaik-Modullieferungen für das Jahr beliefen sich auf 65,21 GW, was einen Anstieg von 51 Prozent im Vergleich zu 2022 bedeutet. Zudem hat der Geschäftsbereich Trina Tracker bisher mehr als 20 GW an Solarmontagesystemen geliefert, und der Geschäftsbereich Trina Storage hat bis Ende 2023 5 GWh an Gleichstromcontainern und Energiespeichersystemen installiert.

Außerdem hat das Unternehmen aktualisierte Zahlen zu den PV-Modullieferungen bekannt gegeben. Die kumulierten Lieferungen bis zum Ende des ersten Quartals 2024 sollen insgesamt 205 GW übersteigen. Davon entfallen 120 GW auf 210-mm-PV-Module von Trina Solar.

Das Vertex N 700W+ Modul von Trina Solar, das auf der 210-mm-Technologie und n-Typ i-TOPCon-Zellen basiert, bietet eine Ausgangsleistung von bis zu 720,53 W in der Serienfertigung. Laut Unternehmen ist das die höchste unter den in Serie gefertigten TOPCon-Modulen. Zudem hat Trina Solar im Labor kürzlich eine maximale Ausgangsleistung von 740,6 W erreicht.

Ferner betrug die Produktionskapazität von Trina Solar Ende 2023 55 GW für Siliziumwafer, 75 GW für Solarzellen und 95 GW für Solarmodule. Um die steigende Nachfrage zu befriedigen, baut das Unternehmen eine neue integrierte n-Typ-Produktionsanlage und strebt eine Produktionskapazität für monokristalline Wafer, hocheffiziente Solarzellen und Photovoltaik-Module von 60 GW, 105 GW bzw. 120 GW bis Ende 2024 an.

Geschäftsbereich Trina Tracker

Bis Ende 2023 hat Trina Tracker über 20 GW an Solarbefestigungssystemen in mehr als 60 Ländern ausgeliefert. Die jährliche globale Tracker-Produktionskapazität des Unternehmens liegt nun bei mehr als 10 GW. Trina Tracker konzentriert sich weiterhin auf Innovationen und stellte im Februar 2024 den verbesserten einachsigen Tracker Vanguard 1P vor, der eine ideale Ergänzung zu den Vertex N 720W-Modulen sein soll und niedrigere LCOE sowie einen höheren IRR bieten soll.

Geschäftsbereich Trina Storage

Bis Ende 2023 hat Trina Storage 5 GWh an Gleichstromcontainern und Energiespeichersystemen für Projekte in allen Regionen der Welt ausgeliefert. Ferner führte das Unternehmen im Februar dieses Jahres Elementa 2 ein, sein flüssigkeitsgekühltes Energiespeichersystem der nächsten Generation. Dabei soll Elementa 2 eine vollständige vertikale Integration bieten und verwendet hauseigene Batteriezellen, die sich durch moderne Sicherheitsfunktionen, Leistung und Haltbarkeit auszeichnen sollen.

Eine Zusammenfassung des Jahresberichts von Trina Solar mit den Geschäftszahlen für das Jahr 2023 ist unter diesem Link zu finden.

Quelle: Trina Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH