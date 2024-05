Abo Wind sammelt mit Green Bond 65 Millionen Euro ein

Abo Wind hat erstmals einen Green Bond aufgelegt. Die Anleihe war so stark überzeichnet, dass das Unternehmen das Zielvolumen erhöhte.

Sowohl bei institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern als auch bei Privatanlegern sei die Anleihe 2024/2029 auf großes Interesse gestoßen, heißt es in der Pressemitteilung. Eigentlich wollte Abo Wind damit 50 Millionen Euro einsammeln. Doch weil der Green Bond so stark überzeichnet war, erhöhte das Unternehmen das Zielvolumen auf 65 Millionen Euro. Der jährliche Zinssatz liegt bei 7,75 Prozent. Er wird halbjährlich nachträglich ausgezahlt. Der genaue Zinssatz wurde erst nach Ende des Angebots in einem Bookbuilding-Verfahren festgelegt. Beim Kauf der Anleihen war lediglich die Spanne von 7 bis 8 % bekannt.

Die Anleihe war auf drei Wegen erhältlich. In Luxemburg und Deutschland bot Abo Wind die Anleihe öffentlich über die Plattform Directplace der Deutschen Börse an. Über die Webseite der Abo Wind war der Green Bond ebenfalls öffentlich verfügbar, und zwar in Deutschland, Luxemburg und Österreich. Einen dritter Teil ging im Zuge einer Privatplatzierung an Investoren in Deutschland und weiteren nicht genannten Staaten.

Trotz des erhöhten Volumens ist das Interesse noch immer größer als der Green Bond. Wer über Directplace Anleihen im Wert von mehr als 50.000 Euro zeichnete, muss sich daher mit einer Zuteilung von 80 Prozent zufrieden geben.

Nettoemissionserlös aus der Anleihe beträgt laut Abo Wind rund 62,5 Millionen Euro. Das Unternehmen will mit dem Green Bond die Entwicklung und den Bau von Projekten mit Wind- und Solarenergieanlagen sowie Batteriespeichern finanzieren. Bezüglich der Verwendung verweist Abo Wind auf ein selbst aufgestelltes Rahmenwerk für Green Bonds.

Quelle: Abo Wind | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH