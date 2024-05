1Komma5°eröffnet neues Forschungszentrum in Berlin

Das Hamburger Unternehmen 1Komma5° baut Forschung und Entwicklung aus. An einem neuen Standort in Berlin sollen 200 Jobs entstehen.

Das Unternehmen 1Komma5° eröffnet ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum in Berlin. Zur offiziellen Einweihung kamen unter anderem Thomas Heilmann, MdB und Vorsitzender der KlimaUnion (CDU), sowie Martin Hikel, Bezirksbürgermeister von Neukölln (SPD). Das neue Entwicklungszentrum soll Platz für 200 Arbeitsplätze schaffen. Das Hamburger Unternehmen strebt ferner an, die aktuelle Zahl von 2.000 Mitarbeitenden bis 2025 auf insgesamt 3.000 zu steigern.

1Komma5° will im Forschungs- und Entwicklungszentrum in Berlin Produkt- und Softwareentwicklung kombinieren. Dies sei einzigartig für die Energiebranche, sagt Philipp Schröder, Mitgründer und CEO von 1Komma5°. „it dem neuen Standort können wir unsere technologische Führungsposition weiter ausbauen. „Gleichzeitig legen wir hier den Grundstein, so dass unsere Energie-Plattform Heartbeat zum zentralen Marktplatz werden kann”, so Schröder.

1Komma5° sei derzeit in sieben Ländern aktiv und betreibe die Heartbeat Plattform neben Deutschland in Schweden und Dänemark.

Laut Barbara Wittenberg, CTO von 1Komma5°, entwickele sich das Unternehmen vom Solar-Startup zu einer Energie-Plattform für CO2-neutrale Stromerzeugung, Wärme und Mobilität. „Mit dem neuen Standort, der auch Testlabore umfasst, sind wir für dieses komplexen Umfeld bestmöglich aufgestellt, um unsere bestehenden Produkte stetig zu optimieren und Kundinnen und Kunden letztlich immer den günstigsten und saubersten Strom bereitstellen zu können”, so Wittenberg.

Das am Neuköllner Schifffahrtskanal gelegene Entwicklungszentrum ist Teil des Gebäudeensemble SHED und stellt einen neuen Schwerpunkt der Stadtentwicklung dar. Das SHED bietet seinen Mietern auf 35.000 Quadratmetern Büroflächen, die allen New-Work-Konzepten gerecht werden. Es ist Teil des Entwicklungsstandorts „Neue Ufer“.

Quelle: 1Komma5°| www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH