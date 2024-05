Neuer Gewerbestromtarif beim Ökostromanbieter Stromee

Für Unternehmen mit einem Jahresverbrauch bis zu 100.000 kWh bietet der Ökostromanbieter Stromee einen neuen Gewerbestromtarif an.

Der Energieanbieter Stromee hat einen seinen speziell für kleine und mittlere Unternehmen entwickelten Gewerbestromtarif auf den Markt gebracht. Dieser Ökostromtarif versorgt Unternehmen mit 100 Prozent erneuerbaren Energien aus Wind-, Wasser- und Solarkraft und unterstützt sie dabei, ihre ökologischen und wirtschaftlichen Ziele zu erreichen.

Der neue Gewerbestrom eignet sich laut Anbieter für Unternehmen mit einem Jahresverbrauch bis zu 100.000 kWh. Die Kostenstruktur des Gewerbestroms setzt sich aus Strombeschaffungskosten sowie Netzentgelten zusammen. Laut Stromee soll der neue Gewerbestromtarif die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen fördern. „Mit unserem Angebot an Gewerbestrom setzen wir einen neuen Standard für Nachhaltigkeit in der Geschäftswelt“, sagt Mario Weißensteiner, Geschäftsführer von Stromee. „Unsere Kunden profitieren von wettbewerbsfähigen Preisen und der Gewissheit, dass ihr Unternehmen aktiv zum Umweltschutz beiträgt. Dies stärkt nicht nur ihr ökologisches Profil, sondern verbessert auch die Beziehung zu umweltbewussten Kunden und Geschäftspartnern.“ Zusätzlich zu Ökostrom bietet Stromee auch Ökogas für Unternehmen an. Dabei handelt es sich um fossiles Erdgas, das durch CO 2 -Kompensation klimaneutral gestellt wird.

Die Anmeldung für den Gewerbestromtarif ist einfach und erfolgt durch Angabe des aktuellen Verbrauchs und einiger Grundinformationen über das Unternehmen. Stromee übernimmt anschließend die gesamte Umstellung, um eine schnelle und unkomplizierte Versorgung mit grüner Energie zu gewährleisten.

