Commerzbank finanziert Enertrag mit 120 Millionen Euro

Enertrag, Energieerzeuger und Dienstleister im Bereich der erneuerbaren Energien, hat eine Finanzierung in Höhe von 120 Millionen Euro abgeschlossen. Der mit der Commerzbank unterzeichnete Kreditvertrag soll das Wachstum von Enertrag unterstützen. Die Finanzierung hat eine Laufzeit von mindestens fünf Jahren und bietet zudem flexible Verlängerungs- und Erhöhungsoptionen. Enertrag sichert sich mit diesem mittelfristigen Investitionskredit die Möglichkeit, den Ausbau eigener Energieanlagen sowie die Projektentwicklung weiter voranzutreiben. „Die Sicherung dieses mittelfristigen Investitionskredits ist ein Meilenstein für die Wachstumsstrategie von Enertrag“, sagt Simon Hagedorn, CFO von Enertrag. Als Anbieter von Verbundkraftwerken verfolgt Enertrag einen ganzheitlichen Ansatz, der die Entwicklung, den Bau und den Betrieb von Wind-, PV– und Elektrolyse-Anlagen sowie die entsprechende Netzinfrastruktur umfasst.

Dabei verfügt das Unternehmen über ein Fundament aus eigenen Energieanlagen von über 900 MW Leistung sowie einem vollen Projektportfolio. Allein in den letzten sechs Monaten hat das Unternehmen in Deutschland Genehmigungen für fast 200 MW neue Windenergie-Anlagen erlangt und starten nun in die Umsetzung. Insgesamt ist das Entwicklungsportfolio in den letzten drei Jahren auf über 18 GW angewachsen – fast eine Verdreifachung seit 2021. Dazu zählen 12 GW Windprojekte sowie je 3 GW Photovoltaik- und grüne Wasserstoff-Projekte.

„Wir sind überzeugt, dass diese Wachstumsfinanzierung ein Schlüsselinstrument für Enertrag zur Erreichung der gesteckten Ziele ist und das Fundament und erforderliche Flexibilität für die Herausforderungen des Projektgeschäftes bietet“, sagt Tim Koenemann, Leiter des Kompetenzzentrums für Grüne Infrastruktur Finanzierungen der Commerzbank in Hamburg.

