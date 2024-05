Individuelle Kabelkonfektion: Beschleunigung von Photovoltaikprojekten

Am Philippsee bei Heidelberg entsteht derzeit die größte schwimmende Photovoltaikanlage Deutschlands mit 15 Megawatt. Vorkonfektionierte Kabelbäume von HIS Renewables reduzieren Montagezeiten und steigern die Qualität und Langlebigkeit der elektrischen Verbindungen. Diese Effizienzsteigerung ist besonders bei Großprojekten wichtig, da sie zu einer signifikanten Kostensenkung beiträgt.

Die Solarkabel von HIS Renewables werden im Werk in den benötigten Längen vorgefertigt und mit Steckverbindern versehen. Sie entsprechen den strengen TÜV-Normen und sind für ihre UV-, Kälte- und Hitzebeständigkeit bekannt. Diese robusten Eigenschaften und die Vorkonfektionierung erleichtern die Installation vor Ort. Der Entwickler O&L Nexentury setzt diese Lösungen erfolgreich bei der 15-Megawatt-Floating-Anlage am Philippsee ein.

Die Kabel sind in den richtigen Längen vorgeschnitten und mit hochwertigen Steckverbindern ausgestattet. HIS Renewables garantiert eine protokollierte Crimp- und Verschraubungsqualität. Vor der Auslieferung werden die Kabel beschriftet und montagefertig zusammengestellt. Diese Vorbereitung spart Arbeitszeit, da die Monteure die Kabel nicht kürzen oder überschüssige Längen verstauen müssen. Die klare Beschriftung der Paletten und Kabeltrommeln verringert zudem die Zeit für die Schulung und Einweisung der Monteure und minimiert Fehlerquellen.

Vorkonfektionierte Kabelbäume im Einsatz: Das Beispiel Solarpark Witznitz

Der Solarpark Witznitz, der größte Solarpark Deutschlands, befindet sich auf einem ehemaligen Braunkohletagebau. Dieses Projekt konnte in weniger als zwei Jahren fertiggestellt werden. Die fortschrittlichen Verkabelungstechnologien von HIS Renewables trugen zur Demonstration der Leistungsfähigkeit und Skalierbarkeit der vorgefertigten Kabelbaum-Lösungen bei.

HISkon+: Individuelle Kabelkonfektion für alle Projektgrößen

HIS Renewables bietet den Konfektionierungsservice HISkon+ für Projekte, die individuelle Verkabelungen benötigen. Im hauseigenen Technikum werden Kundenlösungen entwickelt und geprüft. Das Unternehmen verfügt über eine automatisierte Produktion, wodurch vorgefertigte Verkabelungslösungen immer häufiger in Großprojekten zum Einsatz kommen.

Weitere innovative Lösungen von HIS Renewables

Neben vorkonfektionierten Kabelbäumen bietet HIS Renewables innovative Produkte für den sicheren und effizienten Betrieb von Photovoltaikanlagen. Dazu zählt die „HISbox Utility“, die eine Scada-Software zur Überwachung von Photovoltaik-Strings in Großanlagen integriert. Das Monitoring ermöglicht einen optimierten Betrieb und eine einfache Wartung.

Die „HISbox C&I“ verfügt über einen Feuerwehrschalter, der im Notfall den Stromfluss je Strang unterbrechen kann, was die Feuerbekämpfung auf großen Anlagen vereinfacht. Für Eigenheimbesitzer bietet die „HISbox Residential“ die Möglichkeit, bei Stromausfällen in den autarken Inselbetrieb umzuschalten. Diese Box kann auch Anlagen inselfähig machen, die ursprünglich keine Notstromfunktionalität hatten. Sie lässt sich mit einem Energiemanagementsystem (EMS) erweitern, das die Steuerung von Verbrauchern unterschiedlicher Hersteller ermöglicht.

Effizienzsteigerung durch maßgeschneiderte Energiemanagementsysteme

Für Industrie- und Gewerbebetriebe entwickelt HIS Renewables Energiemanagementsysteme. Diese basieren auf einem intelligenten Controller, der vielfältige Verbraucher und Komponenten im Unternehmen steuern kann. Das System hilft Kunden, ihren Energieverbrauch und die Energieflüsse zu optimieren, bevor sie in einen Batteriespeicher investieren. Strategien wie Peak Shaving oder Load Management können über das EMS umgesetzt werden, um den Eigenverbrauch und die Wirtschaftlichkeit der Anlage zu verbessern. Bei hohen Überschüssen können die Kunden auf die Gewerbebatteriespeicher von HIS zurückgreifen.

