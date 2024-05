Senec präsentiert neue Speicher-Generation

Senec präsentiert im Rahmen der Messe EES 2024 die beiden neuen PV-Speicher Senec.Home E4 und Senec.Home P4. Beide Produkte basieren auf der Lithium-Eisenphosphat-Technologie.

Der neue dreiphasig geführte PV-Speicher Senec.Home P4 des Leipziger Stromspeicher-Spezialisten Senec ist als AC-gekoppelte Variante und als Hybridspeicher erhältlich. In dem neuen PV-Speicher ist das Heim-Energiemanagementsystem Senec.Powerpilot bereits integriert. Dieses bildet laut Hersteller das Herzstück des energetischen Ökosystems Senec.360, zu dem all die Geräte gehören, die Nutzer:innen für ihre erneuerbare Strom- und Wärmeversorgung sowie ihre saubere Mobilität benötigen. Der Heimspeicher mit Lithium-Eisenphosphat-(LFP)-Batterietechnologie hat wählbare Speicherkapazitäten von 7,1 bis 17,75 kWh. Zudem sind vielfältige Schnittstellen für vernetzte Energielösungen standardmäßig integriert. Das Gerät enthält 3 MMPT für eine flexible Photovoltaik-Anlagenauslegung. Man kann es im Innenbereich aufstellen oder an die Wand hängen. Optional ist die Ersatzstromfähigkeit mit einem dreiphasigem Inselnetz.

Neues PV-Speicher-Einstiegsmodell von Senec

Der neue Heimspeicher Senec.Home E4 ist das ökonomische Einstiegsmodell von Senec. Es ist für jene konzipiert, die mit einer neuen Photovoltaik-Anlage in die Eigenversorgung einsteigen oder eine bestehende Solaranlage nachrüsten möchten. Das dreiphasige Speichersystem mit Lithium-Eisenphosphat-Batterietechnologie und einer nutzbaren Speicherkapazität von 9,2 kWh ist für kleine und mittlere PV-Anlagen gedacht. Zudem soll das schlanke und platzsparende Design auch die Installation in kleineren Räumen erlauben.

Genauso wie beim leistungsstärkeren Senec.Home P4 ist auch beim Senec.Home E4 das Heimenergiemanagementsystem Powerpilot automatisch mit dabei. Der kompakte Speicher vereint damit Wechselrichter, Batteriespeicher und Energiemanagementsystem. In Kombination mit der Ersatzstrom-Funktionalität, die Nutzer:innen optional für ausgewählte Verbraucher einsetzen können, bietet der Senec.Home E4 jederzeit „Energie auf Abruf“. Dank der dazugehörigen App für Smartphones haben Nutzer:innen zudem immer und überall die volle Kontrolle über Produktion, Speicherung und Verbrauch der elektrischen Energie vom Dach.

Die Senec GmbH präsentiert ihr neues PV-Speicher-Portfolio auf LFP-Basis im Rahmen der Messe EES Europe 2024, die zusammen mit der Intersolar stattfindet, in Halle B1 Stand 310.

Quelle: Senec | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH