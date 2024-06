Trina Storage stellt neuen PV-Speicher für Eigenheime vor

Der PV-Speicher Nexeos von Trina Storage ist eine modulare, 3-phasige Lösung mit Hybridwechselrichter. Sie deckt eine Nennspeicherkapazität von 7,68 kWh bis 20,48 kWh ab.

Trina Storage, Energiespeicher-Geschäftsbereich von Trina Solar, stellt zur The Smarter E Europe 2024 seinen PV-Speicher Nexeos vor. Für den deutschen Markt wird der modulare Batteriespeicher mit einer Speicherkapazität von 7,68 kWh bis 20,48 kWh in Kombination mit einem Hybridwechselrichter für dreiphasige Anwendungen ab Juni 2024 verfügbar sein.

Die kompakte Speicherlösung für Eigenheime ist modular aufgebaut und deckt damit eine Nennkapazität von 7,68 kWh mit drei Batteriemodulen und bis zu 20,48 kWh mit acht Batteriemodulen ab. Das Plug-and-Play-Design von Nexeos soll eine schnelle und einfache Montage sicherstellen. Das Speichersystem verfügt über ein Energiemanagementsystem (EMS) sowie integrierte Backup-Funktion. Ab 8 kW Leistung besitzt der Hybridwechselrichter standardmäßig drei unabhängige MPPT für eine flexible Photovoltaik-Anlagenauslegung sowie ein Verschattungsmanagement. Die Auslegung für einen höheren Eingangsstrom von maximal 20 Ampere pro MPPT soll optimal für die Kombination mit Vertex S+ Photovoltaik-Modulen von Trina Solar geeignet sein.

Newsletter Erhalten Sie kostenlos täglich die wichtigsten Solar-News direkt per E-Mail. Anmelden

PV-Speicher Nexeos mit Überwachung auf Batteriezellebene

Ein umfassender BMS-Schutz mit Überwachung auf Zellebene soll für einen besonders sicheren Betrieb sorgen. Weitere sicherheitsrelevante Merkmale vom PV-Speicher Nexeos umfassen einen 100 Prozent unsymmetrischen, dreiphasigen AC-Notstromausgang, Fernabschaltung, eine Umschaltzeit auf Notstromversorgung von weniger als 10 ms sowie IP66-Schutz für den Wechselrichter und IP65 für den Batteriespeicher. Dabei kann man die Photovoltaik-Modulleistung bis zu 150 Prozent überdimensionieren und somit hohe Energieerträge einfahren.

Konfiguration, Inbetriebnahme und Überwachung von Nexeos sind über die MyNex-App möglich. Die Speicherlösung umfasst integrierte WiFi- und Ethernet-Schnittstellen. Zudem bietet sie verschiedene Arbeitsmodi und ein anpassbares Batteriemanagement für DOD, Nutzungszeit und Leistungseinstellung. Die Leistungsmessung am Netzanschlusspunkt kann man direkt per Smart-Meter oder indirekt per Stromwandler lösen. Smart-Meter, Stromwandler sowie ein umfangreiches Stecker- und Kabelset sind im Lieferumgang enthalten.

Die Monitoring-Funktionen in Echtzeit sollen eine optimierte Energienutzung und geringere Stromkosten ermöglichen. Das System ist kompatibel mit Modbus TCP, sodass eine zukünftige Einbindung in weitere Energiemanagementsysteme möglich ist.

Die Nexeos Lösungskombination hat eine Garantie von 10 Jahren. Zudem stellt Trina Solar Unterstützung über mehrere Kanäle (App, Hotline, E-Mail, Internet) zur Verfügung. Der Kundendienst soll sich innerhalb von 48 Stunden mit Lösungsvorschlägen melden. Ferner soll ein mehrstufiger Support durch ausgebildetes Technikpersonal in Landessprache für kompetente Unterstützung sorgen.

Trina Solar ist auf der Intersolar mit den Messeständen A1.370 und A1.490 vertreten.

Quelle: Trina Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH