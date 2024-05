Enerparc: Photovoltaik-Solarpark mit 87 MW Leistung im Landkreis Meißen

Enerparc hat einen 87,1-MW-Solarpark im sächsischen Landkreis Meißen eingeweiht. Ein Wasserstoff-Pilotprojekt im Landkreis ist in Planung, um die dort ansässigen Unternehmen aus der Stahl- und Chemieindustrie zu versorgen.

Der Photovoltaik-Solarpark Zeithain ist mit seinen 87,1 MW auf einer Fläche von rund 95 Hektar einer der größten im sächsischen Landkreis Meißen. Nun hat die Hamburger Enerparc AG, Entwicklerin und Betreiberin, die in neun Bauabschnitten von 2016 bis 2024 entstandene PV-Anlage offiziell eingeweiht. Besonders ist das Solarkraftwerk auch, weil sie auf einer über rund 150 Jahre vom Militär genutzten Fläche – dem sogenannten Alten Lager – errichtet ist. Enerparc hat hier deshalb zahlreiche Sondierungsmaßnahmen und Kampfmittelräumungen vorgenommen. Daneben schützt die umfangreiche Altlastensanierung das Trinkwasserschutzgebiet, auf dem sich der Park befindet.

Für die Einspeisung des Solarstroms hat Enerparc eine 3,6 km lange Kabeltrasse nach Zeithain Neudorf verlegt und dort ein eigenes Umspannwerk errichtet. Darüber wird der Strom umgewandelt und ins öffentliche Netz eingespeist. Die Vermarktung des Solarstroms übernimmt Enerparc-Tochter Sunnic Lighthouse.

Newsletter Erhalten Sie kostenlos täglich die wichtigsten Solar-News direkt per E-Mail. Anmelden

„Die neue PV-Anlage in Zeithain ist ein wichtiger Baustein unserer Energiewende. Sie liefert grünen Strom für eine Region mit energieintensiven Industriebetrieben, die ihrerseits sehr großes Interesse an erneuerbaren Energien und an deren Ausbau haben“, sagt Sachsens Energieminister Wolfram Günther. „Zugleich wird hier eine ehemals militärisch genutzte und versiegelte Fläche sinnvoll genutzt und zusätzlich gezielt ökologisch aufgewertet. Kurz: Diese PV-Anlage ist ein beispielhaftes Vorhaben.“

Enerparc hat im und um den Solarpark zahlreiche Ausgleichsmaßnahmen zum Artenschutz vorgenommen, die bereits zu einer nachweislichen Erhöhung der Biodiversität im Gebiet geführt haben. „200 Vogelkästen, rund 50 Fledermausersatzkästen, Zauneidechsenhabitate, Teiche, aufgestellte und umgesiedelte Käferbäume und vieles mehr haben dazu geführt, dass sich in dem Gebiet zahlreiche gefährdete Tier- und Pflanzenarten angesiedelt haben. Dies belegt unser regelmäßiges Monitoring vor Ort“, sagt Daniel Dechmann-Annus, Projektleiter bei Enerparc

Enerparc will Photovoltaik für Wasserstoff-Pilotprojekt nutzen

Im Industriebogen Meißen sind viele Unternehmen aus der Stahl- und Chemieindustrie angesiedelt. Somit ist sie eine der Regionen in Deutschland, die grünen Wasserstoff gut gebrauchen können. Eine der Maßnahmen, die die Wirtschaft im Landkreis erhalten und weiter ankurbeln soll, ist deshalb die Anbindung an das geplante Wasserstoffnetz „European Hydrogen Backbone“. Realität könnte die Versorgung bis 2032 sein. Zuvor will Enerparc im Landkreis ein eigenes Wasserstoffpilotprojekt umsetzen.

Enerparc will kurzfristig eine weitere Photovoltaik-Freiflächenanlage mit einer Leistung von maximal 17 MW entwickeln. Sie soll den Pilot-Elektrolyseur direkt mit Solarstrom als Primärenergie zur Erzeugung von Wasserstoff versorgen. Zudem will man mittel- und längerfristig weitere größere Solarparks im Gemeindegebiet Zeithain und der Umgebung realisieren.

Quelle: Enerparc | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH