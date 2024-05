Baden-Württemberg fördert regionale Wasserstoff-Konzepte mit 1,5 Millionen Euro

Im Förderprogramm „Regionale Wasserstoff-Konzepte“ fördert das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft in Baden-Württemberg Wasserstoff-Projekte und die Vernetzung regionaler Akteure.

Das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft in Baden-Württemberg fördert mit dem Programm „Regionale Wasserstoff-Konzepte“ (RWK) regionale Akteure bei der Planung, der Zusammenarbeit und der Vernetzung zur Vorbereitung einer Wasserstoffwirtschaft beziehungsweise von Wasserstoffprojekten. Die Frist zur Einreichung der Anträge endete am 7. April 2024. Es gingen zahlreiche Bewerbungen ein. Nun stehen die ausgewählten Anträge fest.

„Grüner Wasserstoff als Schlüssel zur Klimaneutralität und Versorgungssicherheit ist in aller Munde: Auch zahlreiche Landkreise und Regionen im Land haben Interesse an der Erzeugung und Nutzung von Wasserstoff vor Ort bekundet. Doch gerade der erste Schritt ist häufig schwer. Daher freue ich mich, dass das Umweltministerium nun 16 regionale Wasserstoff-Konzepte mit insgesamt 1,5 Millionen Euro unterstützen kann“, sagt Energieministerin Thekla Walker.

Eine dezentrale Wasserstoffversorgung zeichnet sich dadurch aus, dass man grünen Wasserstoff im regionalen Umkreis erzeugt und verbraucht. Um die Erzeugung, den Transport und die Verwendung von grünem Wasserstoff verbunden mit dem entsprechenden Aufbau von Wertschöpfungsketten vor Ort zu ermöglichen, ist es ein wichtiger Ansatz, dass sich regionale Akteure zusammenschließen und entsprechende Konzepte gemeinsam erarbeiten.

Eine erste Tranche ist zum 15. Mai 2024 gestartet, die restlichen Projekte beginnen zum 1. Juni 2024. Die Laufzeit endet jeweils nach sechs Monaten. Die ausgewählten Projekte bauen auf unterschiedliche Ausgangssituationen auf und variieren damit auch in der Schwerpunktsetzung. So umfassen die Anträge beispielsweise Wasserstoff-Transformationskonzepte in verschiedenen Anwendungsbereichen, Bedarfsanalysen und die entsprechende Planung von Erzeugungs-, Verteil- und Speicherinfrastrukturen, die Evaluierung von lokalen Potenzialen für dezentrale Konzepte ebenso wie Regionen-übergreifende WasserstoffKonzepte. Die Konzepte sollen den betroffenen regionalen Akteuren die benötigte Informations- und Planungsgrundlage für die weiteren Schritte zum Aufbau der Wasserstoffinfrastrukturen in den jeweiligen Regionen geben und dabei eine strukturierte Zusammenarbeit unterstützen.

Folgende Projekte erhalten eine RWK-Förderung durch das Umweltministerium

Projektname Antragsteller Ort H2Schussen Stadtwerke am See GmbH & Co KG Überlingen H2LB Landkreis Ludwigsburg H2Suedbaden Klimapartner Südbaden e.V. Freiburg H2TransformHNF Regionalverband Heilbronn-Franken Heilbronn HyConnect2MRN Verband Region Rhein-Neckar Mannheim LKBH2 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Freiburg GIP_H2ochdorf Stadt Freiburg H2DEPO Landratsamt Rems-Murr-Kreis Waiblingen H2GrInS Stadt Singen H2NOW Landkreis Heidenheim H2ÖSYS_SBH H2 Regio SBH+ e.V. Tuttlingen H2Vision Landkreis Wirtschaftsförderung Freudenstadt RWP Stadt Philippsburg H2ZVK Zweckverband Klärwerke Steinhäule Ulm H2-EHI Landratsamt Alb-Donau-Kreis Ulm H2NWFaN Stadt Freiberg a. N.

Weitere Informationen zum Förderprogramm Regionale Wasserstoff-Konzepte sind unter diesem Link zu finden.

Der BUND hatte zu Jahresbeginn kritisiert, dass viele Kommunen in Baden-Württemberg in ihren kommunalen Wärmeplänen auf Wasserstoff setzen, obwohl dieser in naher Zukunft nicht verfügbar sein dürfte.

Quelle: Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH