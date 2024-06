Envertech erweitert Wechselrichter-Palette für Steckersolargeräte

Die auf Mikrowechselrichter für Mini-PV-Anlagen spezialisierte Envertech zeigt neue Produkte. Sie ermöglichen den Anschluss von bis zu vier Solarmodulen.

Der chinesische Wechselrichter-Anbieter Envertech baut seine Produktpalette für Steckersolargeräte aus. Wie das Unternehmen mitteilte, geht es um die Mikrowechselrichter EVT800 Typ B und EVT2000SE. An den EVT800 Typ B lassen sich zwei Module mit jeweils bis zu 550 Watt anschließen. Für jedes Solarmodul stehe ein separater MPPT-Kanal zur Verfügung. Beim EVT2000SE seien es vier MPPT-Kanäle für bis zu vier Solarmodule mit jeweils bis zu 650 Watt Leistung. Beide Geräte bieten eine direkte Ansprache über Bluetooth, dank der die Installation über WiFi entfällt.

An den EVT800 ließen sich ferner bis 1100 Watt Modulleistung angeschlossen werden. Dadurch erreichen Balkonkraftwerke eher die erlaubte Nennleistung von 800 Watt, die nun über eine Steckdose ins Hausnetz eingespeist werden darf.

Das für die aktuelle Version 4.0 der App EnverView überarbeitete Design der Benutzeroberfläche mache die Bedienung einfacher und nutzerfreundlicher. Neben der Einspeisung, dem Ertrag in Euro und der CO 2 -Einsparung zeigt das Display auch die Leistung der einzelnen Module in Echtzeit an. Funktioniere ein Modul nicht, sei dies sofort sichtbar. Dazu stehen Auswertungen und Diagramme zur Verfügung.

Quelle: Envertech | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH