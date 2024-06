Solaredge: KI integriert dynamische Stromtarife in PV-Management

Wer dynamische Stromtarife nutzt, kann von günstigen Börsenpreisen profitieren. Solaredge bietet nun eine KI gestützte Software an, die das Management des PV-Systems inklusive Speicher mit dem Bezug günstigen Stroms aus dem Netz koordiniert.

Um die besten Tarife am Strommarkt in KOmbination mit einer eigenen PV-Anlage zu nutzen, hat Solaredge eine KI gestützte Softwarre entwickelt. Wie das Unternehmen mitteilte, ist der Hintergrund, dass in ganz Europa schrittweise dynamische Stromtarife eingeführt werden. In Deutschland sind Stromanbieter verpflichtet, bis Anfang 2025 mindestens einen dynamischen Tarif anzubieten. Dynamische Tarife können Hausbesitzer motivieren, ihren Stromverbrauch aus dem Netz während der Spitzenlastzeiten zu reduzieren und stattdessen ihren Verbrauch in Zeiten geringerer Nachfrage zu verlagern.

SolarEdge Technologies habe dafür die KI-gesteuerte Software zur dynamischen Energieoptimierung entwickelt. Sie ermögliche es Hausbesitzern dynamische Tarife in das Energiemanagement ihres PV-Systems, optional auch in Kombination mit einem Batteriespeicher, einzubeziehen. Das mit einem SolarEdge Home System erhältliche Energiemanagment SolarEdge ONE optimiere autonom die Erzeugung und den Energieverbrauch für Hausbesitzer in Übereinstimmung mit dynamischen Strompreisen.

KI soll Verbrauchsmuster erlernen

Dafür kommen vorausschauende KI-Algorithmen zum Einsatz, die spezifische Energieverbrauchsmuster und Präferenzen der Hausbesitzer erlernen und personalisierte, rund um die Uhr optimierte Energiesparpläne erstellen. Dabei treffe es konform mit den Regularien der Deutschen Netzbetreiber Hunderte von Echtzeitentscheidungen auf Basis der Day-Ahead-Strommärkte.

Die Software nutze ferner Echtzeit-Wettervorhersagen, um die Solarenergieproduktion mit dem Ladezustand der Batterie harmonisieren. Sie koordiniere zudem das Laden der Batterie zu günstigen Preisen aus dem Netz so, dass Hausbesitzer den Strom zu Spitzenzeiten, wenn die Preise am höchsten sind, verbrauchen können. Hausbesitzer erhalten weiterhin ihre Einspeisevergütung.

Robert Bruchner, Head of Sales & Marketing Germany bei SolarEdge Technologies, sagte: „Seit der Einführung der ersten dynamischen Stromtarife in Deutschland vor zwei Jahren hat sich nur eine relativ geringe Anzahl von Hausbesitzern für diese Tarife entschieden, da sie durch die schwankenden Preise verunsichert sind. Mit der Einführung von SolarEdge ONE können Hausbesitzer nun dynamische Tarife nutzen und dabei sicher sein, dass ihr Energieverbrauch durch unser KI-gesteuertes Energiemanagement autonom optimiert wird. Wir glauben, dass hier die Zukunft der Energieeffizienz liegt.“

In Kürze will SolarEdge ONE auch ausgewählte Ladestationen und Wärmepumpen für ein erweitertes Lastmanagement unterstützen.

Quelle: Solaredge | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH