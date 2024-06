Over Easy Solar: Vertikale PV-Module für Gründächer

Foto: Over Easy Solar

Eine Solarlösung für Gründächer bietet das norwegische Startup Over Easy Solar an. Es handelt sich um bifaziale vertikale PV-Module.

Das norwegische Startup Over Easy Solar bringt vertikale PV-Module für Gründächer an den Markt. Es geht dabei um bifaziale Solarmodule, die auch für Flachdächer geeignet sind. So wolle das Unternehmen laut Pressemitteilung, Solaranlagen für Gründächer leichter und deren Installation und Wartung einfacher machen.

Im April 2024 habe Over Easy Solar seine Solarmodule erstmals in Deutschland installiert. Ort war die Feuerwache in Wolfsanger, Kassel. Die Stadtverwaltung Kassel hatte dazu den lokalen Solarinstallateur SoLocal mit der Installation beauftragt. Diesem zufolge sei die Installation unkompliziert verlaufen.

„Wir freuen uns, unser Produkt nun auch auf den deutschen Markt zu bringen“, sagt Trygve Mongstad, CEO von Over Easy Solar AS.

Deutschland biete mit etwa 9 Millionen Quadratmetern neuer Dachbegrünung pro Jahr ein erhebliches Potenzial für Solaranlagen. Das Unternehmen beziffert dies auf rund 1 Gigawatt (GW) Spitzenleistung jährlich. Für die Entwicklung seiner zum Patent angemeldeten Technologie habe Over Easy Solar mit renommierten deutschen Partnern zusammengearbeitet. Dies seien das Fraunhofer ISE in Freiburg und das Institut für Industrieaerodynamik in Aachen.

Die Kombination der vertikalen PV-Anlagen mit begrünten Dächern sei ferner strengen Tests unterzogen worden. Das betrifft eine Kooperation mit der Stadtverwaltung Oslo im Jahr 2022 und mit dem Gründachanbieter Sempergreen in den Niederlanden 2023.

Zu den Ergebnissen gehörten demnach die Aufrechterhaltung des Qualitätswachstums der Dachbegrünung (Sedumteppich), die minimale Auswirkung auf die Regenwasseraufnahme und -verdunstung sowie die verbesserte Leistung der Solarmodule aufgrund der niedrigeren Temperaturen und des stärker reflektierten Lichts.

Quelle: Over Easy | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH